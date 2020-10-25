Черговий учасник "Танці з зірками" захворів на коронавірус: його замінив легенда проєкту

Хореограф Дмитро Жук – партнер співачки Юлії Саніної на проєкті "Танці з зірками" – захворів на коронавірус.

Так, артист не зміг вийти на паркет через високу температуру і погане самопочуття, через що Саніна виступала з легендою шоу – Дмитром Дікусаром. Про це повідомили в прямому ефірі "Танців із зірками" на каналі "1+1" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Читайте всі подробиці дев'ятого випуску "Танці з зірками" від 25 жовтня в матеріалі OBOZREVATEL.

Також разом із ними танцював переможець минулого сезону Женя Кот, оскільки ефір був присвячений поверненню "випускників проєкту". Тріо продемонструвало пристрасне танго й завоювало високі оцінки суддів (39 балів з 40) і підтримку глядачів.

Саніна станцювала танго з Дікусаром і Жуком. Скриншот відео

За результатами голосування Юлія Саніна і Діма Жук стали першою парою, яка пройшла в наступний ефір. Однак невідомо, чи зможе Дмитро виступити в наступному випуску, 1 листопада.

Зазначимо, коронавірусом раніше перехворіли кілька учасників проєкту "Танці з зірками", серед них – Ольга Фреймут із партнером Іллею Падзіною, Дар'я Петрожицька, а також Олег Винник та Олена Шоптенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше учасники шоу "Танці з зірками" Позитив і Юлія Сахневич захворіли на коронавірус. У восьмому ефірі пара покинула проєкт.