Черговий суд щодо ДТП Єфремова: акторові винесуть вирок. Усі подробиці

У понеділок, 31 серпня, в Пресненському суді вкотре відбудеться засідання у справі Михайла Єфремова, який влаштував смертельну ДТП в центрі Москви.

Адвокат артиста Ельман Пашаєв пообіцяв представити на засіданні нового ключового свідка, показання якого здатні будуть виправдати його підзахисного. OBOZREVATEL стежить за подіями сьомого слухання (щоб подивитися трансляцію, доскрольте сторінку до кінця).

Нагадаємо, що під час одного з попередніх слухань свідки розповідали, що за кермом позашляховика, який спровокував аварію, був саме Єфремов, хоча раніше цю інформацію заперечували. Так, Олександр Добровінський публікував відео перших хвилин після ДТП, яке підтверджує причетність російського актора до трагедії. До цього Михайло відмовлявся визнавати свою провину й заявляв, що нічого не пам'ятає.

Також у суді було озвучено причину смерті водія фургона Сергія Захарова після ДТП з машиною Михайла Єфремова – потерпілий помер від крововтрати, больового шоку й жирової емболії. 19 серпня планували допитати актора про те, що трапилося в день аварії. Проте він попросив перенести слухання, адже після семи годин у суді боявся, що йому може стати погано.

20 серпня Пашаєв надав у суді секретного свідка, який стверджував, що з автомобіля Єфремова після ДТП "вийшов чоловік із пасажирської сторони".

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