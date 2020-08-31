Черговий суд щодо ДТП Єфремова: акторові винесуть вирок. Усі подробиці

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У понеділок, 31 серпня, в Пресненському суді вкотре відбудеться засідання у справі Михайла Єфремова, який влаштував смертельну ДТП в центрі Москви.
Адвокат артиста Ельман Пашаєв пообіцяв представити на засіданні нового ключового свідка, показання якого здатні будуть виправдати його підзахисного. OBOZREVATEL стежить за подіями сьомого слухання (щоб подивитися трансляцію, доскрольте сторінку до кінця).
Нагадаємо, що під час одного з попередніх слухань свідки розповідали, що за кермом позашляховика, який спровокував аварію, був саме Єфремов, хоча раніше цю інформацію заперечували. Так, Олександр Добровінський публікував відео перших хвилин після ДТП, яке підтверджує причетність російського актора до трагедії. До цього Михайло відмовлявся визнавати свою провину й заявляв, що нічого не пам'ятає.
Також у суді було озвучено причину смерті водія фургона Сергія Захарова після ДТП з машиною Михайла Єфремова – потерпілий помер від крововтрати, больового шоку й жирової емболії. 19 серпня планували допитати актора про те, що трапилося в день аварії. Проте він попросив перенести слухання, адже після семи годин у суді боявся, що йому може стати погано.
20 серпня Пашаєв надав у суді секретного свідка, який стверджував, що з автомобіля Єфремова після ДТП "вийшов чоловік із пасажирської сторони".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
8 червня російський актор Михайло Єфремов, будучи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого відбулося лобове зіткнення з однією з машин.
58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов, помер наступного ранку, 9 червня.
З'ясувалося, що Єфремов намагався накласти на себе руки після ДТП.
Єфремов попросив вибачення в сім'ї Сергія Захарова. У відеозверненні він пообіцяв допомогти їм. Родичі загиблого Захарова не прийняли вибачення та допомогу від актора.
У МВС повідомили про завершення розслідування щодо Єфремова у справі про смертельну ДТП на Смоленській площі. Йому було пред'явлено звинувачення в остаточній редакції за ст. 264 ч. 4 КК РФ. Єфремову загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 12 років.
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