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12 лютого • оновлено в 10:24
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Каменських розгромили через незвичайний танець. Відео

2.9т
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Українська співачка Настя Каменських нарвалася на критику в мережі через нове відео, на якому показала, як танцює для TikTok.

Роликом знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Настя Каменських

Настя Каменських

Instagram @kamenskux

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"Аж страшно": Каменських показала обличчя зблизька і нарвалася на критику

У кадрі Каменських позує в чорних облягаючих лосинах і короткому білому топі. При цьому, Настя показує незвичайні рухи.

Примітно, що нове відео викликало неоднозначну реакцію серед шанувальників артистки. Деяким фанатам сподобався ролик. Однак більшість підписників в пух і прах розкритикували танець Каменських.

"Доросла жінка, а займається незрозуміло чим", "Крім сміху нічого не викликає", "Чергова трендо-маячня!", "Зайнятися людям нічим", "Книжку краще почитай",писали в коментарях підписники.

Каменських розгромили через незвичайний танець. Відео
Каменських розгромили через незвичайний танець. Відео
Каменських розгромили через незвичайний танець. Відео
Каменських розгромили через незвичайний танець. Відео
Каменських розгромили через незвичайний танець. Відео
Каменських розгромили через незвичайний танець. Відео
Каменських розгромили через незвичайний танець. Відео
Каменських розгромили через незвичайний танець. Відео
Каменських розгромили через незвичайний танець. Відео
Каменських розгромили через незвичайний танець. Відео
Каменських розгромили через незвичайний танець. Відео
Каменських розгромили через незвичайний танець. Відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Каменських показала струнку фігуру в купальнику. Однак фанати засудили її за фотошоп.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Настя Каменських (NK)
Місце
Україна
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