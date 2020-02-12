Каменських розгромили через незвичайний танець. Відео

Українська співачка Настя Каменських нарвалася на критику в мережі через нове відео, на якому показала, як танцює для TikTok.

Роликом знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Настя Каменських Instagram @kamenskux

У кадрі Каменських позує в чорних облягаючих лосинах і короткому білому топі. При цьому, Настя показує незвичайні рухи.

Примітно, що нове відео викликало неоднозначну реакцію серед шанувальників артистки. Деяким фанатам сподобався ролик. Однак більшість підписників в пух і прах розкритикували танець Каменських.

"Доросла жінка, а займається незрозуміло чим", "Крім сміху нічого не викликає", "Чергова трендо-маячня!", "Зайнятися людям нічим", "Книжку краще почитай", – писали в коментарях підписники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Каменських показала струнку фігуру в купальнику. Однак фанати засудили її за фотошоп.

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