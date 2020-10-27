Ще одна актриса оголосила себе коханкою Тарзана

Російська актриса і тренерка з техніки мови Ксенія Чернова заявила, що зустрічалася з чоловіком Наташі Корольової Сергієм Глушком (Тарзаном) півтора року. Вона також стверджує, що в неї були інтимні стосунки зі стриптизером.

Таку заяву 42-річна жінка зробила в ефірі програми "На самом деле". За словами Чернової, попри те що вона так само, як і Анастасія Шульженко, була коханкою Тарзана, не збирається заявляти на нього права (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

"Навіщо мені докази? Я не збираюся нікому нічого доводити й піаритися на цій історії! Я тут, щоб ця дівчина перестала руйнувати сім'ю Сергія та Наталії", – зазначила Ксенія.

За словами Чернової, з Тарзаном вона познайомилася за лаштунками вистави "Казанова", у якій той виконував головну роль. Ксенія запропонувала Сергію свої послуги як тренерки з техніки мови, але потім їхні ділові відносини переросли в любовні.

"Інтим був разів п'ять-сім протягом півтора року. Ми не зустрічалися, не зідзвонювалися. Це був такий технічний момент – вийшло й вийшло", – зізналася артистка.

Ксенія також показала листування з чоловіком Корольової, у якій він називав її "котиком", а також жартував на тему інтимних утіх.

"У мене з собою костюмчик із крилами для моєї пані", – нібито писав 50-річний Глушко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

28-річна російська актриса Анастасія Шульженко заявила, що в неї були інтимні стосунки з Сергієм Глушком (Тарзаном). Також вона зазначила, що після зізнання їй почала погрожувати дружина артиста й звинувачувати в крадіжці.

Пізніше дівчина запевнила, що чекає дитину від Тарзана. Однак в ефірі шоу "На самом деле" вона зробила публічний тест на вагітність, який показав негативний результат.

Сам Сергій Глушко зізнався в зраді дружині й пояснив, що його "спокусили" і "ввели в неадекватний стан" за допомогою "набору всяких речовин".