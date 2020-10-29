Через травму голови померла 'жива Русалонька' і 'Міс Америка' Леанза Корнетт

49-річна "Міс Америка-1993" Леанза Корнетт померла в лікарні Джексонвілл у штаті Флорида.

За попередньою інформацією, вона була госпіталізована після серйозної травми голови, яку отримала близько трьох тижнів тому, пише видання People.

Наразі точна причина та обставини смерті не відомі. Як повідомили в організації "Міс Америка", Леанза була яскравою і красивою, а її сміх – заразливим.

"Ми знаємо, що вона так багато значила для багатьох. Ми спустошені цією раптовою втратою в нашій родині Міс Америка, і ми глибоко співчуваємо її сім'ї і близьким друзям з приводу їхньої втрати. Зараз у нас немає додаткової інформації, і ми просимо вас поважати її сім'ю в цей важкий час", – написали в організації.

Також за неофіційною інформацією відомо, що Корнетт померла після того, як була госпіталізована через травму голови, яка вимагала екстреної операції. За кілька днів до цього модель була відправлена в інтенсивну терапію у відділення догляду.

Відзначимо, Леанза стала першою королевою краси, яка присвятила свою роботу як "Міс Америка" проблемі профілактики СНІДу.

Крім того, у 1991 році Корнетт стала першою актрисою, яка зіграла "живу" героїню діснеївського мультфільму "Русалонька" Аріель – у постановці "Подорож Русалоньки" від Walt Disney World Resort. Також вона зіграла невелику роль у серіалі "Район Мелроуз" і була ведучою кількох телешоу.

Корнетт була одружена з телеведучим Марком Стейнсом у період з 1995 до 2013 року. У неї залишилося двоє синів – 16-річний Ейвері і 18-річний Кай.

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