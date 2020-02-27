Через тиждень після пологів: дружина Джигана показала фігуру в бікіні

Дружина російського репера Джигана Оксана Самойлова похвалилася стрункою фігурою в купальнику через сім днів після кесаревого розтину.

Відео в сексуальному купальнику мама чотирьох дітей опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Джиган і Оксана Самойлова Instagram @samoylovaoxana

Зокрема, в кадрі Самойлова позує в крихітному купальнику, демонструючи шикарну струнку фігуру. Примітно, що сама Оксана також здивована, як їй вдалося так швидко повернутися в форму після пологів.

"Сьогодні сьомий день після кр, де мій живіт? Як він міг так швидко втягнутися назад? Я ж не роблю нічого спеціального і особливого. Я навіть бандаж поки що не ношу і їм я все, і годую. На 2/3 день у мене ще був живіт, як на місяці шостому, а потім різко почав зникати. Багато хто говорить, це тому що хлопчик, і я починаю в це вірити", – поділилася Самойлова.

Оксана Самойлова Instagram @samoylovaoxana

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 18 лютого дружина репера Джигана Оксана Самойлова народила сина, якого назвали Давидом.

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