Через смерть Жванецького в Одесі оголосили траур

Влада Одеси оголосили траур через смерть відомого сатирика Михайла Жванецького, який сам родом з цього міста і був його почесним громадянином.

Відповідне розпорядження підписав мер Геннадій Труханов, повідомляється на сайті міськради. У суботу в пам'ять про артиста будуть приспущені прапори з траурними стрічками на будинках всіх держустанов.

"У зв'язку зі смертю видатного одесита, який прославив Одесу на весь світ, Почесного громадянина Одеси, Народного артиста України, президента Всесвітнього клубу одеситів, письменника-сатирика Михайла Михайловича Жванецького, 7 листопада 2020 року в Одесі оголошено днем жалоби. Відповідне розпорядження підписав Одеський міський голова Геннадій Труханов", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що відомий російський комік українського походження Михайло Жванецький помер 6 листопада на 86-му році життя. Причиною смерті письменника-сатирика могли стати хвороба і вік.

Поки невідомо, де і коли відбудеться похорон, проте публічної церемонії прощання не проводитимуть.

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