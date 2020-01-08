Через сина Жванецького виникла плутанина

Через інформацію про інцидент із сином сатирика Михайла Жванецького Дмитром трапилася плутанина.
Дружині музиканта Філіпа Гінзбурга Анні довелося давати роз'яснення на сторінці в соцмережі Вконтакте.
Раніше Mash повідомив, що Дмитра Жванецького з його другом Філіпом Гінзбургом побили в Москві біля ресторану.
"Жванецькому поранили обличчя, у друга - гематоми голови і перелом носа", - повідомив Mash.
Музиканту Філіпу Гінзбургу і його дружині Анні стали дзвонити ЗМІ за коментарями.
Однак, за словами Анни Гінзбург, її чоловік Філіп ні в які такі історії не потрапляв і навіть не знайомий з Дмитром Жванецьким.
"Спасибі за ваше занепокоєння, але справа в тому, що Філ мало того, що прямо зараз в студії в Пітері готує до випуску новий сингл, так він ще й не знайомий з Дмитром", - написала вона.
Філу Гінзбургу (справжнє ім'я - Філіп Борисович Гінзбург (Писарєв)) 43 роки. Він музикант і композитор.
А Дмитру Жванецькому 15 серпня 2019 року виповнилося 24 роки.
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