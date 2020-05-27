Через що насправді посварилися Маркл і Міддлтон: несподівана причина

Західні ЗМІ повідомляють, що причиною конфлікту між Меган Маркл і Кейт Міддлтон, який стався ще в 2018 році перед весіллям Меган з принцом Гаррі, стали колготки.

Про це пише видання Daily Mail.

Кейт Міддлтон і Меган Маркл cosmo.ru

Так, повідомляється, що герцогині посварилися через вбрання маленьких подружок нареченої. Зокрема, Міддлтон хотіла дотримуватися протоколу й стверджувала, що подружки нареченої, в тому числі й принцеса Шарлотта, повинні носити колготки. Однак Маркл категорично була проти.

"На весільній репетиції стався інцидент. Був жаркий день, і, мабуть, була суперечка про те, чи повинні подружки нареченої носити колготки чи ні. Кейт, яка слідує протоколу, вважала, що повинні. Меган не хотіла, щоб вони це робили", – говорить інсайдер.

Весілля Меган Маркл і принца Гаррі Hello!

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Кейт Міддлтон розлючена через рішення Меган Маркл і принца Гаррі піти з королівської сім'ї.