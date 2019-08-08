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Через Маркл? У поведінці принца Гаррі помітили різкі зміни

1.7т Читати матеріал російською

Поведінка 34-річного принца Гаррі різко змінилося після його одруження на Меган Маркл. Так, чоловік став стриманішим і обережнішим.

Крім того, він став більш розкутим після народження свого первістка, пише Express.

Через Маркл? У поведінці принца Гаррі помітили різкі зміни
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"Герцог став виглядати більш розкуто, багато посміхається. Коли він з Меган, то намагається оберігати її. Часто ступає трохи попереду своєї дружини, як би вказуючи їй дорогу. Принц виявляє ініціативу і зараз виглядає як справжня кінозірка", - говорить автор книги "Принц Гаррі: Таємна історія" Дункан Ларкомбл.

Can not wait to see Archie again! I'm not quite sure when exactly that will be yet but I'm sure he's getting big ! 💕

Публікація від Meghan Markle (@hrhofsussex)

Крім поведінки, змінилися і життєві пріоритети онука Єлизавети II.

"Ми бачимо, що принц стурбований проблемами екології. Він став більше подорожувати, зустрічатися з людьми, шукати шляхи допомоги тим, хто її потребує. Про це свідчить його недавнє рішення завести всього двох дітей, щоб мати більше часу на соціальні проекти", - повідомляє видання.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
принц Гаррі Меган Маркл
Місце
Великобританія
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