Через Маркл? У поведінці принца Гаррі помітили різкі зміни

Поведінка 34-річного принца Гаррі різко змінилося після його одруження на Меган Маркл. Так, чоловік став стриманішим і обережнішим.
Крім того, він став більш розкутим після народження свого первістка, пише Express.
"Герцог став виглядати більш розкуто, багато посміхається. Коли він з Меган, то намагається оберігати її. Часто ступає трохи попереду своєї дружини, як би вказуючи їй дорогу. Принц виявляє ініціативу і зараз виглядає як справжня кінозірка", - говорить автор книги "Принц Гаррі: Таємна історія" Дункан Ларкомбл.
Can not wait to see Archie again! I'm not quite sure when exactly that will be yet but I'm sure he's getting big ! 💕
Крім поведінки, змінилися і життєві пріоритети онука Єлизавети II.
"Ми бачимо, що принц стурбований проблемами екології. Він став більше подорожувати, зустрічатися з людьми, шукати шляхи допомоги тим, хто її потребує. Про це свідчить його недавнє рішення завести всього двох дітей, щоб мати більше часу на соціальні проекти", - повідомляє видання.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
6 травня 2019 року у принца Гаррі і Меган Маркл народився син. Принц одразу прокоментував подію.
Дитина стала сьомою в черзі на британський престол і отримала титул лорда Сассекського.
Старший брат Гаррі, принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон привітали новоспечених батьків Гаррі і Меган і дотепно "підкололи" їх.
Через два місяці після пологів, 6 липня Меган і Гаррі хрестили сина. Церемонія проходила в закритому порядку.
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