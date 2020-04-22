Через хвору коронавірусом Бабкіну постраждали люди

Марія Дідик люди 23:44, 22.04.2020 Оновлено: 23:51, 22.04.2020

Російська співачка Надія Бабкіна, яка проходить лікування від двосторонньої пневмонії, заразила особистого водія і його сім'ю коронавірусом.

Про це повідомив її колега по шоу на Першому каналі Олександр Васильєв, пише "СтарХит".

Сам Васильєв теж перехворів коронавірусом. Він легко переніс хворобу. Чоловік не впевнений, що заразився саме від Бабкіної, оскільки в той період контактував з багатьма знайомими. Однак таку ймовірність ведучий не виключає.

"У інших ведучих "Модного вироку" симптомів немає. Евеліна Хромченко почувається добре, а ось у водія Надії Бабкіної, його дружини і сина виявили цю хворобу", – розповів Васильєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, скільки коштує лікування Надії Бабкіної в приватній клініці.

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