Головна Новини
23 квітня • оновлено в 01:19
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Через хвору коронавірусом Бабкіну постраждали люди

3.3т
Читати матеріал російською

Російська співачка Надія Бабкіна, яка проходить лікування від двосторонньої пневмонії, заразила особистого водія і його сім'ю коронавірусом.

Про це повідомив її колега по шоу на Першому каналі Олександр Васильєв, пише "СтарХит".

Заразилася вся сім'я: через хвору коронавірусом Бабкіну постраждали люди

Сам Васильєв теж перехворів коронавірусом. Він легко переніс хворобу. Чоловік не впевнений, що заразився саме від Бабкіної, оскільки в той період контактував з багатьма знайомими. Однак таку ймовірність ведучий не виключає.

"У інших ведучих "Модного вироку" симптомів немає. Евеліна Хромченко почувається добре, а ось у водія Надії Бабкіної, його дружини і сина виявили цю хворобу", – розповів Васильєв.
Заразилася вся сім'я: через хвору коронавірусом Бабкіну постраждали люди

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, скільки коштує лікування Надії Бабкіної в приватній клініці.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Автор
Марія Дідик
Особа
Надія Бабкіна
Місце
Росія
Тег
шоу-бизнес
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу люди

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 6592.

    Вилікувалися: 424. Померли: 174.

  • У світі захворіли майже 2,6 мільйони осіб, загинули – понад 182 тисячі.

  • Карантин в Україні продовжили до 11 травня через епідемію коронавірусу.

  • У ВООЗ озвучили нові тривожні тенденції в зв'язку з пандемією - це надовго.

  • В Італії планують тестувати засіб від подагри для лікування COVID-19.

  • В США вперше підтвердили зараження домашніх котів коронавірусом.

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги