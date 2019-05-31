"Через два роки": брат радника Зеленського проговорився про співпрацю з Росією

Співвласник і керівник студії "Квартал 95" Борис Шефір, брат першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра, заявив про те, що політика українізації завдала великого удару телерадіовиробництву.

За його словами, він сподівається на те, що через два роки ситуація зміниться. Про це Шефір розповів в інтерв'ю "Детектор медіа".

Борис Шефір

"Ми сподіваємося, що через два роки російський ринок для нас відкриється. Довго пояснювати, але найбільший удар політика українізації завдала телерадіовиробництву. У Росії тисячі кінотеатрів, окрім неї є Казахстан, Білорусь, всі пострадянські країни. Але якби нам всередині України дозволили виробляти російською, ми б могли торгувати з Росією цією продукцією. Заборони — це штучна і бридка штука. Цю війну, яку розв'язали політики, сподіваюся, сьогоднішні політики закінчать. Моє ставлення до війни таке, що я розумію — її затіяли, щоб заробити грошенят і з цього, і з іншого боку. Всі заробили, тільки нас розорили з вами", — сказав Шефір.

Борис Шефір

Як раніше писав OBOZREVATEL, Шефір заявив, що з президентом Росії Володимиром Путіним можна домовитися про припинення війни на Донбасі. Серед перших необхідних кроків для цього він назвав скасування закону про мову.

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