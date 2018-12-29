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''Через декольте туфлі видно'': Канделакі жорстко розкритикували за вульгарний наряд у Путіна

18.1тЧитати матеріал російською

Відома російська телеведуча і продюсер Тіна Канделакі нарвалася на шквал критики через вбрання, в якому прийшла на новорічний прийом президента РФ Володимира Путіна до Великого театру в Москві.

Зокрема, вона одягалася в піджак на голе тіло, в якому декольте було настільки глибоким, що практично діставало пупка, через що оточуючі могли розглянути її груди.

У мережі відзначили недоречність такого луку для Великого театру, назвавши його зухвалим. А на саму Канделакі посипалися неприємні описи її, як людини.

"Прийшла зима, відвисли Канделакі", "Гризунська шл*ха заблукала по життю", "Які у Тіни – Канделакі", "Наша манера одягу дуже добре характеризує нас. Це морально-психологічний портрет Тіни Канделакі. І більше про неї сказати немаэ чого, і так все ясно", – відзначили в мережі.

''Через декольте туфлі видно'': Канделакі жорстко розкритикували за вульгарний наряд у Путіна
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Деякі навіть пожартували, що у телеведучої було настільки глибоке декольте, що можна було "розглянути її модні туфлі".

"Тіни було настільки глибоке декольте, що через нього було видно її модні туфлі", - пожартували користувачі.

''Через декольте туфлі видно'': Канделакі жорстко розкритикували за вульгарний наряд у Путіна

"Канделакі і вуха спанієля", "Шалено дратує фото цієї хабалки Канделакі. Без смаку і огидно-вульгарне. Я розумію, коли неголений мужик зі спортивною фігурою одягне піджак на голе тіло, де видно волохаті груди і прес. Але коли баба під полташку демонструє обвислі ц**ьки до пупа – перебір", – розкритикували користувачі.

"Тіна Канделакі на президентському прийомі у Великому театрі. Спасибі, що не Симоньян", "Це продовження її ексгібіоціонізма", – додали в мережі.

''Через декольте туфлі видно'': Канделакі жорстко розкритикували за вульгарний наряд у Путіна
''Через декольте туфлі видно'': Канделакі жорстко розкритикували за вульгарний наряд у Путіна
''Через декольте туфлі видно'': Канделакі жорстко розкритикували за вульгарний наряд у Путіна
''Через декольте туфлі видно'': Канделакі жорстко розкритикували за вульгарний наряд у Путіна
''Через декольте туфлі видно'': Канделакі жорстко розкритикували за вульгарний наряд у Путіна
''Через декольте туфлі видно'': Канделакі жорстко розкритикували за вульгарний наряд у Путіна

Як повідомляв OBOZREVATEL, влітку Канделакі вже показувала глибоке декольте. Однак в той момент подібний наряд був більш доречний, так як провідна перебувала в басейні.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особа
Тіна Канделакі
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Маленький Иппу Лохлов
Маленький Иппу Лохлов
Хохлы лихорадочно дрочат, пока ноториальные конторы отдыхают - бабы не могут заверить разрешения на секс.
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Ivanov Ivan
Ivanov Ivan
Маленький Иппу Путлерят Ну а ты как , обожаешь корнишон Пупсика, ась сталагмит?!
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кацман Саша
кацман Саша
Та она давно Ху.......лу отсасывает
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