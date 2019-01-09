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Через 25 років шлюбу: найбагатша людина світу розлучилася з дружиною

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Засновник найбільшої торгової інтернет-компанії Amazon Джефф Безос, якого світові видання неодноразово називали найбагатшою людиною на Землі, оголосив про розлучення зі своєю дружиною Маккензі.

Як зазначив підприємець в своєму Twitter-пості, в шлюбі пара прожила 25 років.

Через 25 років шлюбу: найбагатша людина світу розлучилася з дружиною

Фото: businessinsider.com

"Ми вирішили розлучитися і продовжити жити, будучи друзями. У нас було прекрасне життя, як у одруженої пари, а попереду у нас прекрасне майбутнє, як у батьків, друзів, партнерів у різних проектах..." - розповів своїм фоловерам Безос.

При цьому, як зазначив бізнесмен, вони з дружиною залишаються дуже щасливими, що свого часу зустріли один одного.

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"Навіть якби заздалегідь знали, що розлучимося через 25 років, ми б все одно зробили це знову", - підкреслив він.

Наскільки відомо, за час шлюбу у подружжя народилося троє дітей, всього жа пара виховувала чотирьох - рідних синів і одну прийомну дочку. Познайомилися Джефф і Маккензі в 1992 році, а вже через рік скріпили свої відносини офіційним шлюбом.

Через 25 років шлюбу: найбагатша людина світу розлучилася з дружиною

Фото: time.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський артист і комік Максим Віторган, який є чоловіком ведучої Ксенії Собчак, оприлюднив спільне фото з дружиною, яким підігрів чутки про розлучення. У свою чергу, відсутність коментарів самої Собчак чи Віторгана ще більше підігріває інтерес шанувальників.

Особа
Джефф Безос
Теги
соцмережіTwitterAmazon
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Nikolayev Boris
Nikolayev Boris
Нашёл замену!
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