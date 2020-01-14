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14 січня • оновлено в 13:36
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Через 16 років: як сьогодні виглядають Фібі, Рейчел і Моніка з "Друзів". Фото

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Голлівудська актриса Дженніфер Еністон, яка виконала одну з головних ролей в серіалі "Друзі", поділилася новим фото зі своїми колегами по серіалу.

Так, на знімку, опублікованому на сторінці Еністон в Instagram, актриса позує разом з Кортні Кокс (Моніка) і Лізою Кудроу (Фібі). OBOZREVATEL пропонує читачам згадати, як виглядали зірки 16 років тому – саме стільки минуло з моменту виходу останньої серії "Друзів".

Моніка, Рейчел і Фібі з серіалу "Друзі"

Моніка, Рейчел і Фібі з серіалу "Друзі"

rabstol.net

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Так, багато шанувальників серіалу неодноразово зауважували, що актриси практично не змінилися за 16 років.

Не може не радувати фанатів і той факт, що Еністон, Кокс і Кудроу продовжують дружити і в реальному житті. У своїх соцмережах знаменитості час від часу публікують знімки, на яких втрьох веселяться на вечірках або ходять один до одного в гості.

Дженніфер Еністон

Дженніфер Еністон

Getty

Ліза Кудроу

Ліза Кудроу

Getty

Кортні Кокс

Кортні Кокс

Getty

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 50-річна Дженніфер Еністон знялася у відвертій фотосесії, де засвітила оголені груди.

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Автор
Анна Міхно
Особи
Ліза Кудроу Кортні Кокс Дженіфер Еністон
Місце
США
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