Чемпіон Європи, музикант: 24-річний онук Єльцина з синдромом Дауна вражає своїми талантами

Рівно 13 років тому, 23 квітня 2007 року помер радянський і російський політик, перший президент Росії Борис Єльцин. Йому було 76 років.

У Єльцина залишилися дружина Наїна, дві доньки, а також шестеро онуків. Один з них, 24-річний Гліб, народився з синдромом Дауна. Втім, це не завадило йому досягти успіхів у мистецтві та спорті. Детальніше про талановитого хлопця розповість OBOZREVATEL.

Онук Бориса Єльцина Гліб Дьяченко express-novosti.ru

Гліб Дьяченко, син молодшої доньки Бориса Єльцина Тетяни Юмашевої, народився 30 серпня 1995 року з синдромом Дауна.

На той час хвороба вважалася ганебною, тому хлопчика навчали вдома, винаймали нянь, а пізніше влаштували в спеціалізований інтернат. На багатьох знімках Глібу закривали обличчя.

Борис Єльцин, його дружина Наїна і онук Гліб Pinterest

Гліб Дьяченко з сім'єю Pinterest

Однак юнак опинився на диво здібним і всебічно розвиненим. Так, він став спортсменом і талановитим музикантом, чудово малює, вирішує складні математичні задачі.

"Він на пам'ять пам'ятає сотні класичних музичних творів – Бах, Моцарт, Бетховен... Тренер з шахів вражена тим, як він неординарно мислить. Ще Глєбушка приголомшливо плаває всіма стилями", – розповіла якось його мама Тетяна Юмашева.

Онук Бориса Єльцина Гліб Дьяченко – чемпіон Європи з плавання серед людей з синдромом Дауна express-novosti.ru

Гліб Дьяченко stuki-druki.com

Саме в плаванні особливий онук Єльцина домігся найбільших успіхів. Він став чемпіоном Європи з плавання серед людей з синдромом Дауна, а 2015 року завоював срібну і золоту медалі на спеціальній Олімпіаді в Лос-Анджелесі.

Вже близько п'яти років Гліб Дьяченко працює тренером, навчаючи плаванню дітей з особливостями розвитку. З чуток, у нього є дівчина – також плавчиня, модель Анастасія Петрова. Вона знімається в рекламі спортивного одягу й купальників.

Онук Бориса Єльцина Гліб Дьяченко та Анастасія Петрова Pinterest

Анастасія Петрова Pinterest

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