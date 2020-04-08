"Чекаю результат тесту на коронавірус": Стас Михайлов повідомив про важку хворобу

Російський співак Стас Михайлов розповів про те, що переніс двостороннє запалення легенів. Так, зараз він перебуває на самоізоляції вдома.

Про це артист повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Вдячний моєму другові, Марку Аркадійовичу Курцеру, подзвонив йому – і він зажадав, щоб я терміново приїхав на комп'ютерну томографію легень. Мене обстежували і виявили двостороннє запалення, поклали в Лапіно – деякий час я провів у лікарні. Лікували й антибіотиками, і противірусними препаратами. Терапію починають одразу, поки ще чекаю результати тестів на коронавуріс. Важливий час – не тягніть по 10 днів", – сказав артист.

Як раніше писав OBOZREVATEL, коронавірус був виявлений у співака Лева Лещенка.

Концертний директор артиста Андрій Гайдель розповів про нестабільний стан артиста, який перебуває зараз у лікарні: йому стає то краще, то гірше.

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