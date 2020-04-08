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8 квітня • оновлено в 22:00
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Стас Михайлов повідомив про важку хворобу

3.4т
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Російський співак Стас Михайлов розповів про те, що переніс двостороннє запалення легенів. Так, зараз він перебуває на самоізоляції вдома.

Про це артист повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Чекаю результат тесту на коронавірус": Стас Михайлов повідомив про важку хворобу

"Вдячний моєму другові, Марку Аркадійовичу Курцеру, подзвонив йому – і він зажадав, щоб я терміново приїхав на комп'ютерну томографію легень. Мене обстежували і виявили двостороннє запалення, поклали в Лапіно – деякий час я провів у лікарні. Лікували й антибіотиками, і противірусними препаратами. Терапію починають одразу, поки ще чекаю результати тестів на коронавуріс. Важливий час – не тягніть по 10 днів", – сказав артист.

Бережіть себе 🙏

Публікація від Стас Михайлов (@stas_mihailoff)

Як раніше писав OBOZREVATEL, коронавірус був виявлений у співака Лева Лещенка.

Концертний директор артиста Андрій Гайдель розповів про нестабільний стан артиста, який перебуває зараз у лікарні: йому стає то краще, то гірше.

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Автор
Марія Дідик
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