"Чекає доля Віторгана": астролог розписав похмуре майбутнє Петросяна

Астролог Павсекакій Богданов прокоментував весілля Євгена Петросяна і Тетяни Брухунової, заявивши, що щастя молодят не буде довгим.

Про це експерт розповів в інтерв'ю Nation News, відзначивши, що шлюб гумориста з молодою коханкою закінчиться скоро.

Євген Петросян і Тетьна Брухунова КП

Новини Степаненко різко відреагувала на весілля Петросяна з молодою коханкою

За словами астролога, Петросяна і Брухунову чекає розлучення, яке буде схоже на справжнє шоу. Більш того, Богданов провів паралель з долею Віторгана.

"Ми складали його натальную карту. У нього очікується шлюб, і це останній шлюб, причому через півтора роки у нього буде гучний шлюборозлучний процес. Після Степаненко він зобов'язаний затягнути в ЗАГС молоду – він її притягнув. Його чекає чергове розлучення, це буде шоу по всіх каналах: крики, сльози, все в такому дусі. Судячи з натальной карті, він повторить долю Віторгана".

Євген Петросян і Тетьна Брухунова Woman.ru

Також астролог розповів і про фінансовий бік шлюбу:

"У цьому шлюбі буде складено шлюбний контракт, і вона ні копійки від нього не отримає, але буде тинятися по всіх ток-шоу, розповідаючи про сімейне життя і заробляючи на цьому гроші. У неї є без нього особисте життя, вона матиме три шлюби і ні в жодному не уживеться".

Євген Петросян Інстаграм

На думку експерта, зараз Петросян намагається привернути до себе увагу:

"Петросян дуже магіозалежний. Навколо нього багато привороту і одворотів, магії, яку він робить сам і яку роблять йому. Він від цього всього дуже залежить, тому союз буде недовговічний, і через деякий час вся країна стане купувати чіпси і дивитися шоу "Розлучення Євгена Петросяна".

Євген Петросян Інстаграм

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що молода коханка Євгена Петросяна Тетяна Брухунова вперше висловилася після новини про весілля з гумористом. 30-річна Брухунова опублікувала новий пост, в якому зізналася, що її атакували прокльонами.

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.