"Яка сексуальна д*па": Чехова завела мережу пікантним фото

Російська телеведуча й актриса Анфіса Чехова вразила шанувальників пікантним знімком.

Відповідне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала сидячи в морі в червоному купальнику, продемонструвавши "п'яту точку".

"А треба щось писати, так?" — написала Чехова.

Анфіса Чехова Фото: viva.ua

Анфіса Чехова продемонструвала "п'яту точку" Фото: instagram/achekhova

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки. Вони засипали її компліментами.

Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Анфіси Чехової, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Анфіса Чехова повністю оголилася на камеру Фото: instagram/achekhova

Спокуслива Анфіса Чехова Фото: instagram/achekhova

Анфіса Чехова сексуально позує на камеру Фото: instagram/achekhova

Анфіса Чехова оголила груди Фото: instagram/achekhova

Анфіса Чехова продемонструвала "п'яту точку" Фото: instagram/achekhova

Анфіса Чехова засвітила пишні груди Фото: instagram/achekhova

Спокуслива Анфіса Чехова Фото: instagram/achekhova

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Анфіса Чехова поділилася з шанувальниками еротичним фото. На ньому вона позувала абсолютно голою, лежачи на спині коня.

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