"Яка сексуальна д*па": Чехова завела мережу пікантним фото

Російська телеведуча й актриса Анфіса Чехова вразила шанувальників пікантним знімком.
Відповідне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала сидячи в морі в червоному купальнику, продемонструвавши "п'яту точку".
"А треба щось писати, так?" — написала Чехова.
Анфіса Чехова
Фото: viva.ua
Анфіса Чехова продемонструвала "п'яту точку"
Фото: instagram/achekhova
Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки. Вони засипали її компліментами.
Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Анфіси Чехової, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.
Анфіса Чехова повністю оголилася на камеру
Фото: instagram/achekhova
Спокуслива Анфіса Чехова
Фото: instagram/achekhova
Анфіса Чехова сексуально позує на камеру
Фото: instagram/achekhova
Анфіса Чехова оголила груди
Фото: instagram/achekhova
Анфіса Чехова продемонструвала "п'яту точку"
Фото: instagram/achekhova
Анфіса Чехова засвітила пишні груди
Фото: instagram/achekhova
Спокуслива Анфіса Чехова
Фото: instagram/achekhova
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Анфіса Чехова поділилася з шанувальниками еротичним фото. На ньому вона позувала абсолютно голою, лежачи на спині коня.
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