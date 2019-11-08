"Сексі, заводиш!" Чехова вразила мережу пікантними фото в купальнику

Російська телеведуча й акторка Анфіса Чехова вразила шанувальників пікантними знімками.
Так, на фото, що їх зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, вона постала в купальнику червоного кольору. Зазначимо, що Чехова позувала на березі моря в спокусливих позах.
"Цікаво, а журнали Playboy і Maxim хтось ще купує? Мені здається, Instagram краде у них хліб", — написала Анфіса.
Анфіса Чехова
Фото: instagram/achekhova
Анфіса Чехова сексуально позує на камеру
Фото: instagram/achekhova
Анфіса Чехова у відвертій білизні
Фото: instagram/achekhova
Спокуслива Анфіса Чехова
Фото: instagram/achekhova
Шанувальники були у захваті від нової публікації зірки. Вони засипали її компліментами.
Пропонуємо подивитися й на інші відверті фото Анфіси Чехової, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.
Анфіса Чехова в сексуальній білизні
Фото: instagram/achekhova
Анфіса Чехова оголилася на камеру
Фото: instagram/achekhova
Анфіса Чехова продемонструвала "п'яту точку"
Фото: instagram/achekhova
Анфіса Чехова сексуально позує на камеру
Фото: instagram/achekhova
Анфіса Чехова оголила груди
Фото: instagram/achekhova
Анфіса Чехова продемонструвала "п'яту точку"
Фото: instagram/achekhova
Анфіса Чехова у відвертому купальнику
Фото: instagram/achekhova
Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Анфіса Чехова поділилася з шанувальниками еротичним фото. На ньому вона позувала абсолютно голою, лежачи на спині коня.
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