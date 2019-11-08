"Сексі, заводиш!" Чехова вразила мережу пікантними фото в купальнику

Російська телеведуча й акторка Анфіса Чехова вразила шанувальників пікантними знімками.

Так, на фото, що їх зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, вона постала в купальнику червоного кольору. Зазначимо, що Чехова позувала на березі моря в спокусливих позах.

"Цікаво, а журнали Playboy і Maxim хтось ще купує? Мені здається, Instagram краде у них хліб", — написала Анфіса.

Анфіса Чехова Фото: instagram/achekhova

Анфіса Чехова сексуально позує на камеру Фото: instagram/achekhova

Анфіса Чехова у відвертій білизні Фото: instagram/achekhova

Спокуслива Анфіса Чехова Фото: instagram/achekhova

Шанувальники були у захваті від нової публікації зірки. Вони засипали її компліментами.

Пропонуємо подивитися й на інші відверті фото Анфіси Чехової, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Анфіса Чехова в сексуальній білизні Фото: instagram/achekhova

Анфіса Чехова оголилася на камеру Фото: instagram/achekhova

Анфіса Чехова продемонструвала "п'яту точку" Фото: instagram/achekhova

Анфіса Чехова сексуально позує на камеру Фото: instagram/achekhova

Анфіса Чехова оголила груди Фото: instagram/achekhova

Анфіса Чехова продемонструвала "п'яту точку" Фото: instagram/achekhova

Анфіса Чехова у відвертому купальнику Фото: instagram/achekhova

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Анфіса Чехова поділилася з шанувальниками еротичним фото. На ньому вона позувала абсолютно голою, лежачи на спині коня.

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