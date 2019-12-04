Чехова виставила напоказ величезні груди у відвертому купальнику: пікантне фото

Російська телеведуча й акторка Анфіса Чехова поділилася з прихильниками пікантним фото.

Відповідний знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала у відвертому купальнику, засвітивши пишні груди.

Анфіса Чехова Фото: viva.ua

"Давно хотіла у вас запитати, коли зірки у своїх соціальних мережах звертаються до підписників: "Мої кохані, зайчики, котики, рідненькі тощо", — вам справді це подобається? Мені завжди здавалося, що це таке лицемірство й загравання", — написала Чехова.

Анфіса Чехова засвітила пишні груди Фото: instagram/achekhova

У коментарях під публікацією шанувальники засипали телеведучу компліментами.

Пропонуємо подивитися й на інші відверті фото Анфіси Чехової, якими вона дивувала прихильників у мережі останнім часом.

Анфіса Чехова сексуально позує на камеру Фото: instagram/achekhova

Анфіса Чехова продемонструвала "п'яту точку" Фото: instagram/achekhova

Анфіса Чехова повністю гола Фото: instagram/achekhova

Анфіса Чехова у відвертій білизні Фото: instagram/achekhova

Анфіса Чехова оголила груди Фото: instagram/achekhova

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Анфіса Чехова поділилася з шанувальниками еротичним фото. На ньому вона позувала абсолютно голою, лежачи на спині коня.

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