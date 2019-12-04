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4 грудня • оновлено в 10:07
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Чехова виставила напоказ величезні груди у відвертому купальнику: пікантне фото

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Російська телеведуча й акторка Анфіса Чехова поділилася з прихильниками пікантним фото.

Відповідний знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала у відвертому купальнику, засвітивши пишні груди.

Анфіса Чехова

Анфіса Чехова

Фото: viva.ua

"Давно хотіла у вас запитати, коли зірки у своїх соціальних мережах звертаються до підписників: "Мої кохані, зайчики, котики, рідненькі тощо", — вам справді це подобається? Мені завжди здавалося, що це таке лицемірство й загравання", написала Чехова.

Анфіса Чехова засвітила пишні груди

Анфіса Чехова засвітила пишні груди

Фото: instagram/achekhova

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У коментарях під публікацією шанувальники засипали телеведучу компліментами.

Чехова виставила напоказ величезні груди у відвертому купальнику: пікантне фото
Чехова виставила напоказ величезні груди у відвертому купальнику: пікантне фото
Чехова виставила напоказ величезні груди у відвертому купальнику: пікантне фото
Чехова виставила напоказ величезні груди у відвертому купальнику: пікантне фото

Пропонуємо подивитися й на інші відверті фото Анфіси Чехової, якими вона дивувала прихильників у мережі останнім часом.

Анфіса Чехова сексуально позує на камеру

Анфіса Чехова сексуально позує на камеру

Фото: instagram/achekhova

Анфіса Чехова продемонструвала "п'яту точку"

Анфіса Чехова продемонструвала "п'яту точку"

Фото: instagram/achekhova

Анфіса Чехова повністю гола

Анфіса Чехова повністю гола

Фото: instagram/achekhova

Анфіса Чехова у відвертій білизні

Анфіса Чехова у відвертій білизні

Фото: instagram/achekhova

Анфіса Чехова оголила груди

Анфіса Чехова оголила груди

Фото: instagram/achekhova

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Анфіса Чехова поділилася з шанувальниками еротичним фото. На ньому вона позувала абсолютно голою, лежачи на спині коня.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Анфіса Чехова
Місце
Росія
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