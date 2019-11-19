Мокра і гаряча: Чехова викликала бурю в мережі відвертими фото

Російська телеведуча й актриса Анфіса Чехова вразила шанувальників відвертими знімками.
Так, на них вона позувала в синьому спокусливому купальнику з бахромою. Свій образ зірка доповнила сонцезахисними окулярами.
"Водичка, звичайно, прохолодна. Але заради фото залізти в неї можна", — написала Чехова.
Анфіса Чехова
Фото: viva.ua
Анфіса Чехова продемонструвала підтягнуту фігуру
Фото: instagram/achekhova
Анфіса Чехова сексуально позує на камеру
Фото: instagram/achekhova
Анфіса Чехова у відвертому купальнику
Фото: instagram/achekhova
Шанувальники бурхливо відреагували на нову публікацію зірки і засипали її компліментами.
Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Анфіси Чехової, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.
Анфіса Чехова в сексуальній білизні
Фото: instagram/achekhova
Анфіса Чехова продемонструвала "п'яту точку"
Фото: instagram/achekhova
Спокуслива Анфіса Чехова
Фото: instagram/achekhova
Анфіса Чехова у відвертому купальнику
Фото: instagram/achekhova
Анфіса Чехова оголилася на камеру
Фото: instagram/achekhova
Анфіса Чехова сексуально позує на камеру
Фото: instagram/achekhova
Анфіса Чехова оголила груди
Фото: instagram/achekhova
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Анфіса Чехова поділилася з шанувальниками еротичним фото. На ньому вона позувала абсолютно голою, лежачи на спині коня.
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