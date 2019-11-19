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19 листопада • оновлено в 08:24
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Мокра і гаряча: Чехова викликала бурю в мережі відвертими фото

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Російська телеведуча й актриса Анфіса Чехова вразила шанувальників відвертими знімками.

Так, на них вона позувала в синьому спокусливому купальнику з бахромою. Свій образ зірка доповнила сонцезахисними окулярами.

"Водичка, звичайно, прохолодна. Але заради фото залізти в неї можна", — написала Чехова.

Анфіса Чехова

Анфіса Чехова

Фото: viva.ua

Анфіса Чехова продемонструвала підтягнуту фігуру

Анфіса Чехова продемонструвала підтягнуту фігуру

Фото: instagram/achekhova

Анфіса Чехова сексуально позує на камеру

Анфіса Чехова сексуально позує на камеру

Фото: instagram/achekhova

Анфіса Чехова у відвертому купальнику

Анфіса Чехова у відвертому купальнику

Фото: instagram/achekhova

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Гросу в масці приголомшила шанувальників: спокусливе фото

Шанувальники бурхливо відреагували на нову публікацію зірки і засипали її компліментами.

Мокра і гаряча: Чехова викликала бурю в мережі відвертими фото
Мокра і гаряча: Чехова викликала бурю в мережі відвертими фото
Мокра і гаряча: Чехова викликала бурю в мережі відвертими фото
Мокра і гаряча: Чехова викликала бурю в мережі відвертими фото

Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Анфіси Чехової, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Анфіса Чехова в сексуальній білизні

Анфіса Чехова в сексуальній білизні

Фото: instagram/achekhova

Анфіса Чехова продемонструвала "п'яту точку"

Анфіса Чехова продемонструвала "п'яту точку"

Фото: instagram/achekhova

Спокуслива Анфіса Чехова

Спокуслива Анфіса Чехова

Фото: instagram/achekhova

Анфіса Чехова у відвертому купальнику

Анфіса Чехова у відвертому купальнику

Фото: instagram/achekhova

Анфіса Чехова оголилася на камеру

Анфіса Чехова оголилася на камеру

Фото: instagram/achekhova

Анфіса Чехова сексуально позує на камеру

Анфіса Чехова сексуально позує на камеру

Фото: instagram/achekhova

Анфіса Чехова оголила груди

Анфіса Чехова оголила груди

Фото: instagram/achekhova

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Анфіса Чехова поділилася з шанувальниками еротичним фото. На ньому вона позувала абсолютно голою, лежачи на спині коня.

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Автор
Христина Долматова Христина Долматова
Особа
Анфіса Чехова
Місце
Росія
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