Мокра і гаряча: Чехова викликала бурю в мережі відвертими фото

Російська телеведуча й актриса Анфіса Чехова вразила шанувальників відвертими знімками.

Так, на них вона позувала в синьому спокусливому купальнику з бахромою. Свій образ зірка доповнила сонцезахисними окулярами.

"Водичка, звичайно, прохолодна. Але заради фото залізти в неї можна", — написала Чехова.

Анфіса Чехова Фото: viva.ua

Анфіса Чехова продемонструвала підтягнуту фігуру Фото: instagram/achekhova

Анфіса Чехова сексуально позує на камеру Фото: instagram/achekhova

Анфіса Чехова у відвертому купальнику Фото: instagram/achekhova

Шанувальники бурхливо відреагували на нову публікацію зірки і засипали її компліментами.

Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Анфіси Чехової, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Анфіса Чехова в сексуальній білизні Фото: instagram/achekhova

Анфіса Чехова продемонструвала "п'яту точку" Фото: instagram/achekhova

Спокуслива Анфіса Чехова Фото: instagram/achekhova

Анфіса Чехова у відвертому купальнику Фото: instagram/achekhova

Анфіса Чехова оголилася на камеру Фото: instagram/achekhova

Анфіса Чехова сексуально позує на камеру Фото: instagram/achekhova

Анфіса Чехова оголила груди Фото: instagram/achekhova

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Анфіса Чехова поділилася з шанувальниками еротичним фото. На ньому вона позувала абсолютно голою, лежачи на спині коня.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!