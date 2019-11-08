"Шльопати і гладити!" Чехова в прозорій білизні звела з розуму шанувальників

Російська телеведуча та актриса Анфіса Чехова потішила шанувальників черговими оголеними знімками.

Відповідні фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них вона позувала в напівпрозорій білизні, демонструючи спокусливі форми.

Анфіса Чехова Фото: viva.ua

"Я абсолютно згодна з француженками: "Жінка може бути одягнена у все що завгодно, навіть у розтягнуті треники з футболкою. Але під цим обов'язково повинна бути гарна білизна!" — написала Чехова.

Анфіса Чехова у відвертій білизні Фото: instagram/achekhova

Анфіса Чехова продемонструвала "п'яту точку" Фото: instagram/achekhova

Спокуслива Анфіса Чехова Фото: instagram/achekhova

Зазначимо, що нова публікація зірки запаморочила голову багатьом її прихильникам. Вони засипали Анфісу компліментами.

Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Анфіси Чехової, якими вона дивувала шанувальників у мережі останнім часом.

Анфіса Чехова оголилася на камеру Фото: instagram/achekhova

Анфіса Чехова продемонструвала "п'яту точку" Фото: instagram/achekhova

Анфіса Чехова засвітила пишні груди Фото: instagram/achekhova

Анфіса Чехова сексуально позує на камеру Фото: instagram/achekhova

Анфіса Чехова оголила груди Фото: instagram/achekhova

Анфіса Чехова продемонструвала "п'яту точку" Фото: instagram/achekhova

Спокуслива Анфіса Чехова Фото: instagram/achekhova

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Анфіса Чехова поділилася з шанувальниками еротичним фото. На ньому вона позувала абсолютно голою, лежачи на спині коня.

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