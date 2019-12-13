Чехова порушила заборону, роздяглася і скупалася перед оманцями

Телезірка Анфіса Чехова, відпочиваючи 13 грудня в Омані, не побоялася там роздягтися і скупатися в річці серед місцевих жителів.

Відповідні відео вона опублікувала в сторіс Інстаграм.

Прийшовши до берега річки, Чехова дізналася, що в ній можна купатися тільки в спеціальних костюмах, які повністю закривають тіло.

А телеведуча наполягала, що піде в воду в своєму сексуальному купальнику.

В результаті гід Дмитро відвів її і її подругу, стиліста Марію Бєлову в нібито більш затишне місце біля річки.

Де дівчата і роздяглися.

"Бабуся, ти щаслива?" - весело запитала подругу Чехова. Вона називає її "бабка".

При цьому дівчат переслідували місцеві чоловіки, які пливли по річці туди, куди вони йшли.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до цього Чехова заблукала в горах Омана.

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