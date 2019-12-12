"Занадто сексуальна!" Чехова похвалилася соковитим тілом у бікіні

Російська телеведуча та актриса Анфіса Чехова вразила шанувальників спокусливими знімками.

Так, на них зірка позувала у відвертому чорному купальнику, продемонструвавши соковиті форми. Відповідні фото Чехова опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Анфіса Чехова Фото: instagram/achekhova

Анфіса Чехова сексуально позує на камеру Фото: instagram/achekhova

Анфіса Чехова у відвертому купальнику Фото: instagram/achekhova

Спокуслива Анфіса Чехова Фото: instagram/achekhova

Шанувальники прийшли в захват від розкішної фігури Анфіси. Вони засипали її компліментами.

Пропонуємо подивитися й на інші відверті фото Анфіси Чехової, якими вона дивувала шанувальників у мережі останнім часом.

Анфіса Чехова засвітила голі груди Фото: instagram/achekhova

Анфіса Чехова в пікантній білизні Фото: instagram/achekhova

Анфіса Чехова оголила груди Фото: instagram/achekhova

Анфіса Чехова сексуально позує на камеру Фото: instagram/achekhova

Спокуслива Анфіса Чехова Фото: instagram/achekhova

Анфіса Чехова продемонструвала "п'яту точку" Фото: instagram/achekhova

Спокуслива Анфіса Чехова Фото: instagram/achekhova

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Анфіса Чехова поділилася з шанувальниками еротичним фото. На ньому вона позувала абсолютно голою, лежачи на спині коня.

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