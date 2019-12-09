"Чатує дітей, загрожує": Камінська показала фото чоловіка, який її переслідує

Українська співачка і солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська показала фото чоловіка, який переслідує її родину.

Знімком артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Слава Камінська Інстаграм

Так, за словами Слави, ця людина їздить за нею, чатує її з дітьми під будинком, дістає в соцмережах і загрожує.

"Ця людина психічно хвора і лікувалася неодноразово в спеціалізованих клініках! Він їздить за мною по концертах, чатує мене і моїх дітей під будинком. Що в його хворій голові тільки йому одному відомо. Він дістає мене в соцмережах, загрожує і пише нісенітницю", – зізналася Камінська.

Слава Камінська з дітьми Інстаграм

"Сьогодні, коли моя мама поверталася з Леоном з занять, цей шизофренік сидів у машині і дивом був помічений. Він стверджує, що у мене з ним стосунки 9 років, і мій Леон це його дитина. Начебто смішно, але водночас сумно і небезпечно. Таких людей потрібно примусово ізолювати і лікувати. Я переконливо прошу правоохоронні органи придивитися до моєї заяви, яка у вас з літа", – пише Слава.

Чоловік, який переслідує Славу Камінську Інстаграм

Слава Камінська з донькою Інстаграм

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Слава Камінська розлучилася з чоловіком, ставши однією з найбільш обговорюваних співачок на деякий час. Після розриву вона почала радувати шанувальників пікантними знімками.

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