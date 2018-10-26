''Часом рвало на частини...'' Зворушливий вірш про цінність життя викликав фурор у мережі

Поетеса Катерина Бабенко опублікувала в мережі зворушливий і мотивуючий вірш на тему цінності життя, чим викликала фурор серед користувачіві.

Дівчина розповіла в віршованій формі про те, наскільки важливо за жодних обставин не здаватися і не опускати руки. Лірик-відео з віршем опубліковано в Facebook-спільноті "Понимаем жизнь глубже" (щоб подивитись ролик, доскрольте новину до кінця).

Пост викликав ажіотаж у мережі: на своїх сторінках публікацією поділилися майже 34 тисячі користувачів, понад 17 тисяч також поставили лайки під відео.

Скріншот із відео

Далі наводимо повний текст вірша:

А ты живи, что значит ты устала?

Давай вперёд и всем ветрам назло,

Но жизнь не надо начинать сначала,

Все чем жила, все до конца твое...

Трясло порой, порой рвало на части,

Сама пыталась раны зашивать,

Сама с собой играть пыталась в прятки,

Но от себя увы не убежать...

Да, каждый шрам-напоминание о битве,

Рубцов в душе совсем не сосчитать,

Но твое прошлое теперь путеводитель,

Твоя история смогла тебя создать...

Ты все пройдешь, не вздумай сомневаться,

Ты все сумеешь, только верь в себя,

Не позволяй под грузом прошлого сломаться,

Что б ни случилось, жизнь у нас одна...

Припудри шрамики, надень свою улыбку

Ты здесь, сейчас, сегодня и живи!

Прими судьбу, а прошлой жизни книжку

Ты не выбрасывай, закрой, но сохрани...

У коментарях до вірша фоловери спільноти зазначили, що поетеса підібрала правильні слова і в красивій, доступній формі розповіла про те, наскільки важливо приймати свою долю і з гідністю сприймати всі негаразди і проблеми.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський поет Орлуша присвятив вірш підтримки українському режисерові, в'язневі Кремля Олегу Сенцову.