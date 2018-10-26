''Часом рвало на частини...'' Зворушливий вірш про цінність життя викликав фурор у мережі

Поетеса Катерина Бабенко опублікувала в мережі зворушливий і мотивуючий вірш на тему цінності життя, чим викликала фурор серед користувачіві.
Дівчина розповіла в віршованій формі про те, наскільки важливо за жодних обставин не здаватися і не опускати руки. Лірик-відео з віршем опубліковано в Facebook-спільноті "Понимаем жизнь глубже" (щоб подивитись ролик, доскрольте новину до кінця).
Пост викликав ажіотаж у мережі: на своїх сторінках публікацією поділилися майже 34 тисячі користувачів, понад 17 тисяч також поставили лайки під відео.
Скріншот із відео
Далі наводимо повний текст вірша:
А ты живи, что значит ты устала?
Давай вперёд и всем ветрам назло,
Но жизнь не надо начинать сначала,
Все чем жила, все до конца твое...
Трясло порой, порой рвало на части,
Сама пыталась раны зашивать,
Сама с собой играть пыталась в прятки,
Но от себя увы не убежать...
Да, каждый шрам-напоминание о битве,
Рубцов в душе совсем не сосчитать,
Но твое прошлое теперь путеводитель,
Твоя история смогла тебя создать...
Ты все пройдешь, не вздумай сомневаться,
Ты все сумеешь, только верь в себя,
Не позволяй под грузом прошлого сломаться,
Что б ни случилось, жизнь у нас одна...
Припудри шрамики, надень свою улыбку
Ты здесь, сейчас, сегодня и живи!
Прими судьбу, а прошлой жизни книжку
Ты не выбрасывай, закрой, но сохрани...
У коментарях до вірша фоловери спільноти зазначили, що поетеса підібрала правильні слова і в красивій, доступній формі розповіла про те, наскільки важливо приймати свою долю і з гідністю сприймати всі негаразди і проблеми.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський поет Орлуша присвятив вірш підтримки українському режисерові, в'язневі Кремля Олегу Сенцову.