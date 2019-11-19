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19 листопада • оновлено в 13:04
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"Час не щадить": постаріла екссолістка "ВІА Гра" з'явилася в Урганта

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Українська співачка й екссолістка гурту "ВІА Гра" Надія Мейхер здивувала зовнішнім виглядом.

Так, артистка стала гостею нового випуску "Вечірній Ургант". У студії Мейхер з'явилася в довгій чорній спідниці й білій футболці.

Надія Мейхер і Іван Урган

Надія Мейхер і Іван Урган

Інстаграм

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Незважаючи на те, що на шоу Надія прийшла вже в ролі акторки, а не співачки, ведучий Іван Ургант не міг не згадати й ті часи, коли зірка була учасницею "ВІА Гра".

Гурт "ВІА Гра"

Гурт "ВІА Гра"

Spletnik

Гурт "ВІА Гра"

Гурт "ВІА Гра"

bigmir

Зокрема, Ургант поцікавився у Мейхер, чи не сумує вона за колективом.

"Я не ностальгую, але мені завжди приємно, коли ми перетинаємося. Не спеціально, звісно, але іноді буває під час зйомок якихось, концертів. Із задоволенням одне з одним спілкуємося. Зокрема, це і Альона Вінницька з першого складу. Буквально нещодавно у нас була зйомка, де ми спільно виконували пісню з тих часів. З Альбіною Джанабаєвою спілкуємося. Іноді буває в поїзді "Москва-Київ", "Київ-Москва" з Вірою перетинаємося. Буває, я сиджу в купе і чую голос знайомий, рідненький", говорить Мейхер.

Надія Мейхер

Надія Мейхер

кадр з відео

Показово, що шанувальники співачки неодноразово зауважували, що Надія дуже змінилася з часів "ВІА Гра". Однак, незважаючи на це, сьогодні Мейхер виглядає так само добре, як і багато років тому.

Надія Мейхер

Надія Мейхер

кадр з відео

Надія Мейхер

Надія Мейхер

Інстаграм

Надія Мейхер

Надія Мейхер

Інстаграм

Надія Мейхер

Надія Мейхер

Інстаграм

Надія Мейхер

Надія Мейхер

Інстаграм

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що легендарний український музичний гурт "ВІА Гра" з'явився на шоу "Танці з зірками" в першому складі.

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Автор
Анна Міхно Анна Міхно
Особа
Надія Мейхер
Місце
Росія
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Комментарии на сайте не модерированы
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Что то она разожралась
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