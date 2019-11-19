"Час не щадить": постаріла екссолістка "ВІА Гра" з'явилася в Урганта

Українська співачка й екссолістка гурту "ВІА Гра" Надія Мейхер здивувала зовнішнім виглядом.

Так, артистка стала гостею нового випуску "Вечірній Ургант". У студії Мейхер з'явилася в довгій чорній спідниці й білій футболці.

Надія Мейхер і Іван Урган Інстаграм

Незважаючи на те, що на шоу Надія прийшла вже в ролі акторки, а не співачки, ведучий Іван Ургант не міг не згадати й ті часи, коли зірка була учасницею "ВІА Гра".

Гурт "ВІА Гра" Spletnik

Гурт "ВІА Гра" bigmir

Зокрема, Ургант поцікавився у Мейхер, чи не сумує вона за колективом.

"Я не ностальгую, але мені завжди приємно, коли ми перетинаємося. Не спеціально, звісно, але іноді буває під час зйомок якихось, концертів. Із задоволенням одне з одним спілкуємося. Зокрема, це і Альона Вінницька з першого складу. Буквально нещодавно у нас була зйомка, де ми спільно виконували пісню з тих часів. З Альбіною Джанабаєвою спілкуємося. Іноді буває в поїзді "Москва-Київ", "Київ-Москва" з Вірою перетинаємося. Буває, я сиджу в купе і чую голос знайомий, рідненький", – говорить Мейхер.

Надія Мейхер кадр з відео

Показово, що шанувальники співачки неодноразово зауважували, що Надія дуже змінилася з часів "ВІА Гра". Однак, незважаючи на це, сьогодні Мейхер виглядає так само добре, як і багато років тому.

Надія Мейхер кадр з відео

Надія Мейхер Інстаграм

Надія Мейхер Інстаграм

Надія Мейхер Інстаграм

Надія Мейхер Інстаграм

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що легендарний український музичний гурт "ВІА Гра" з'явився на шоу "Танці з зірками" в першому складі.

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