"Чарівний лизун": Потап показав, як лікує хвору Каменських

Український шоумен і музикант Потап (Олексій Потапенко), який нещодавно одружився на своїй колезі співачці Насті Каменських, показав милий ролик зі своєю дружиною. Так, на відео артистка говорить, що захворіла, а одужати їй допомагає її чоловік.

На відео, яке Потап опублікував в своїх Instagram-історіях, зірка не тільки говорила захриплим голосом і покашлювала, а й грала з іграшкою лизун.

Потап і Настя Каменських Tv.ua

Потап жартома повідомив, що це чарівний лікуючий лизун, який швидко допоможе його дружині одужати.

Сама Каменських на своїй сторінці в Instagram написала, що захворіла, опублікувавши спільне фото з Потапом.

"Жахливо захворіла, працюю щодня. Вчора у мене був єдиний вихідний і мій доктор АйПотап перетворив його в самий чарівний день", - повідомила співачка.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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