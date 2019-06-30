"Чарівний лизун": Потап показав, як лікує хвору Каменських

Український шоумен і музикант Потап (Олексій Потапенко), який нещодавно одружився на своїй колезі співачці Насті Каменських, показав милий ролик зі своєю дружиною. Так, на відео артистка говорить, що захворіла, а одужати їй допомагає її чоловік.
На відео, яке Потап опублікував в своїх Instagram-історіях, зірка не тільки говорила захриплим голосом і покашлювала, а й грала з іграшкою лизун.
Потап і Настя Каменських
Tv.ua
Потап жартома повідомив, що це чарівний лікуючий лизун, який швидко допоможе його дружині одужати.
Сама Каменських на своїй сторінці в Instagram написала, що захворіла, опублікувавши спільне фото з Потапом.
"Жахливо захворіла, працюю щодня. Вчора у мене був єдиний вихідний і мій доктор АйПотап перетворив його в самий чарівний день", - повідомила співачка.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В мережі давно ходили чутки, що між Потапом і Настею Каменських є роман. У жовтні 2017-го вони повідомили, що ставлять спільну діяльність на паузу. Незадовго після цього стало відомо, що Потап розлучився з Горовою.
У вересні 2018 року артисти одночасно похвалилися фото з Майамі, а в серпні вирушили разом у відпустку до Італії. Каменських періодично з'являлася на публіці з каблучкою, яка нагадувала обручку.
До останнього пара приховувала свої стосунки від публіки. Історію їхнього кохання читайте за посиланням.
23 травня відбулося довгоочікуване весілля Каменських і Потапенко, на якому були присутні більше сотні гостей і знаменитостей.
Після цього вони вирушили до Туреччини в медовий місяць, звідки радували шанувальників численними знімками.
3 червня стало відомо, що парочка була змушена повернутися з медового місяця.
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