Чапкіс уперше розкрив подробиці про свою родину: де зараз його діти і внуки

90-річний український хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Григорій Чапкіс уперше розкрив подробиці про свою родину.

Так, у шоумена є син і дочка, а також четверо онуків. Усі вони живуть за кордоном. Спадкоємці Чапкіса мають свій бізнес і є засновниками власних танцювальних шкіл під назвою "Чапкіс бенд". Про це танцюрист розповів в інтерв'ю Каті Осадчій у програмі "Світське життя" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

З'ясувалося, що старша дочка Чапкіса Лілія має балетну школу в Італії. Її донька Анна (40 років, – Ред.) теж проживає в Італії, де знімається в кіно і бере участь у модельних зйомках. Також у Лілії є молодша дочка – Вікторія, яка вчилася в Києві, але зараз живе в Італії.

Григорій Чапкіс із сином Грегором та онукою Вікторією. Скриншот відео

Син хореографа Грегор, зі свого боку, керує школою танців у Сан-Франциско, США. Він одружений і виховує двох дітей. Його дружина щодня надсилає фото онуків Григорію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно 90-річний Григорій Чапкіс одружився вчетверте. Його обраницею стала жінка, яка молодша за нього на 52 роки.