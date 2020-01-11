89-річний Чапкіс став жертвою аферистів: подробиці

Відомий хореограф Григорій Чапкіс став жертвою шахраїв, які намагалися використовувати його ім'я та високий рівень довіри українців до бренду "1+1" для реклами сумнівних в Україні товарів та послуг.

Зокрема, мова йде про медичні препарати, які нібито гарантують продовження молодості. Зловмисники використовували фрагменти зображень, які належать телеканалу "1+1" і поширювали псевдо-інтерв'ю Чапкіса, в якому він нібито розповідав про переваги препарату. Про це повідомляє "ТСН.ua".

Григорій Чапкіс Фото: instagram/gregory_chapkis

Зазначається, що це інтерв'ю не відповідає дійсності й з таким змістом ніколи не виходило на телеканалі. Тому українців закликають бути пильними та не купувати медичні препарати без консультації з лікарем.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше хореограф Григорій Чапкіс відверто розповів про секс у 89 років, а також про 38-річну коханку.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!