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11 січня • оновлено в 12:31
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89-річний Чапкіс став жертвою аферистів: подробиці

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Відомий хореограф Григорій Чапкіс став жертвою шахраїв, які намагалися використовувати його ім'я та високий рівень довіри українців до бренду "1+1" для реклами сумнівних в Україні товарів та послуг.

Зокрема, мова йде про медичні препарати, які нібито гарантують продовження молодості. Зловмисники використовували фрагменти зображень, які належать телеканалу "1+1" і поширювали псевдо-інтерв'ю Чапкіса, в якому він нібито розповідав про переваги препарату. Про це повідомляє "ТСН.ua".

Григорій Чапкіс

Григорій Чапкіс

Фото: instagram/gregory_chapkis

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Зазначається, що це інтерв'ю не відповідає дійсності й з таким змістом ніколи не виходило на телеканалі. Тому українців закликають бути пильними та не купувати медичні препарати без консультації з лікарем.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше хореограф Григорій Чапкіс відверто розповів про секс у 89 років, а також про 38-річну коханку.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Григорій Чапкіс
Місце
Україна
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