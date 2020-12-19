Чапкіс потрапив до лікарні з двобічною пневмонією

До лікарні з двостороннім запаленням легенів потрапив 90-річний народний артист України, відомий хореограф Григорій Чапкіс.

Як пише "Гордон", у лікарняній палаті він перебуває вже четверту добу, але в ніч на 19 грудня у нього погіршилося самопочуття.

"Мені стало погано ... Я почав задихатися ... Думав, що це вірус (COVID -19 – Ред.)", – розповів Чапкіс.

Він зазначив, що здав тест на коронавірус і через два дні отримав негативний результат.

"Коли отримав результати, вирішив перевірити ще раз і замовив одній фірмі. До мене приїхали, взяли ще раз, і через дві години (це приватна фірма) повідомили, що немає вірусу", – поділився Чапкіс.

Зараз артист перебуває на лікуванні в 12-й міській лікарні Києва, в одиночній палаті в ортопедичному відділенні.

"Мене ізолювали, мені виходити не можна. Нікого не пускають", – додав він.

Також Чапкіс підкреслив, що в лікарні не вистачає медиків, і він дуже боїться за своє життя.

"На п'ятому поверсі лежать вірусні, я лежу на четвертому поверсі. Лікарів не вистачає, сестер не вистачає. У мене зараз страшний переляк – це перше. Переляк смерті", – поділився Чапкіс для ТСН.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий український актор і народний артист Богдан Бенюк перехворів коронавірусом.