Чапкіс після госпіталізації заявив, що боїться смерті

Відомий хореограф 90-річний Григорій Чапкіс, який раніше потрапив до лікарні із двобічним запаленням легенів, докладно розповів про свій стан. За його словами, єдине, що його лякає, – це смерть.

Знаменитість заявив, що залежить від Бога і не хоче, щоб йому стало гірше. Зокрема, під час кашлю в нього виникає перша думка про смерть, і йому стає дуже страшно. Про це Чапкіс повідомив в інтерв'ю виданню "Гордон".

Як стало відомо, тест на коронавірус у Чапкіса негативний. Але все ж він побоюється того, що хвороба може бути в його організмі і він міг заразити свою дружину.

Чоловік зазначив, що найбільше зараз непокоїться за кохану, адже він "обіцяв зробити її щасливою, а тут такі проблеми".

Крім того, хореограф додав, що зараз у нього абсолютно відсутній апетит, є слабкість і сильний страх.

Нагадаємо, що Григорій Чапкіс – це радянський і український танцюрист і хореограф, лауреат трьох міжнародних конкурсів, народний артист України.

У 16-річному віці почалася професійна кар'єра знаменитості.

У лютому 1946 року його зарахували артистом балету в Державний ансамбль пісні та танцю України під керівництвом Л. Д. Чернишової (зараз – Національний заслужений академічний ансамбль танцю України імені П. Вірського).

За 26 років роботи в цьому художньому колективі він був задіяний майже у всіх його хореографічних постановках, брав участь у 70 зарубіжних гастрольних поїздках.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше син популярного 90-річного українського танцівника Григорія Чапкіса 41-річний Грег прокоментував шлюб батька з дружиною, яка молодша за нього на 52 роки.