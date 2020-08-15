Чак Норріс звернувся до Лукашенка: попередив, що змусить його плакати

Легендарний голлівудський актор Чак Норріс, якому вже виповнилося 80 років, записав відеозвернення до президента Білорусі Олександра Лукашенка.

У відео, опублікованому на YouTube, Норріс заявив, що хоче сказати "кілька слів для Саші на прізвисько "Саша нуль відсотків" і "Містер Тарган".

"Ти знаєш, що коли я нарізаю цибулю, то плачу не я, плаче цибуля. Тому, якщо ти не припиниш те, що робиш зараз, то я приїду в одну з твоїх резиденцій і змушу тебе плакати", – зазначив герой бойовиків 90-х.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лідер гурту 30 Seconds to Mars, актор і співак Джаред Лето підтримав білорусів, які вийшли на вулиці через незгоду з результатами виборів президента.