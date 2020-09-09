Чак Норріс виступив з несподіваним закликом до росіян. Відео

Американський актор Чак Норріс привітав жителів Якутська (Росія) з майбутнім Днем міста й закликав їх не залишати сміття в лісах.

Відповідне відео було опубліковано місцевим порталом NewsYkt (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

"Дорогі жителі Якутська, я вітаю вас з днем народження найкрутішого, найхолоднішого міста у світі та прошу вас не залишати сміття в лісах поруч з містом. Я знаю, ви прекрасні та розумні люди й будете берегти чистоту природи. Бережіть себе, всього найкращого, ваш друг Чак Норріс", – заявив він.

День міста в Якутську святкуватиметься 13 вересня. Місту виповниться 388 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Чак Норріс записав відеозвернення до президента Білорусі Олександра Лукашенка. У ньому актор попередив, що змусить його плакати.