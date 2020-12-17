Чак Норріс про сучасних героїв, багатство і нове захоплення. Ексклюзивне інтерв'ю для OBOZREVATEL

Легендарний спортсмен, актор, письменник Чак Норріс не припиняє дивувати своїх фанатів новими захопленнями. Попри свій 80-річний вік зірка веде активний спосіб життя. А нещодавно Норріс почав співпрацювати з розробниками знаменитої відеогри World of Tanks.

В ексклюзивному інтерв'ю для OBOZREVATEL кумир мільйонів людей у всьому світі розповів, що його поєднує з відеогрою, які воліє дивитися фільми та з ким дружить із супергероїв минулого А ще він поділився особистою історією про знайомство зі своєю дружиною Дженою і відверто повідав про те, що їм допомагає вже майже 24 роки зберігати щасливий шлюб. Також Чак Норріс назвав свої правила життя, якими хотів би надихнути читачів OBOZREVATEL.

– За свою видатну кар'єру ви брали участь у багатьох великих і високобюджетних кінопроєктах. Що привабило вас у новому, "відеоігровому" проєкті, створеному спільно з командою Wargaming?

– Я служив у збройних силах, і ці роки стали початком моєї кар'єри в бойових мистецтвах і кіно. World of Tanks – це гра, присвячена танковим боям середини ХХ століття, і в ній є американська техніка часів моєї служби. Отож у мене є певні точки дотику з цією грою. Крім того, World of Tanks дозволяє вам весело провести час, віртуально підстрелюючи інших гравців (і навпаки), і попутно дізнатися багато нового про військову історію. І нарешті, хлопці з Wargaming по-справжньому захоплені своєю роботою: танки такі ж, як справжні. А я ціную старанну роботу.

– Ви знялися в новорічному ролику, присвяченому ігровій події в World of Tanks. Чи можете ви поділитися, як проходило його створення? Чи вплинула пандемія на процес зйомок?

– Подія "Новорічний наступ" у World of Tanks щорічно починається в грудні. Вона вінчає рік і пропонує масу подарунків і особливу атмосферу. Не дивно, що гравцям це подобається. Сподіваюся, вони раді цього разу зустріти віртуального Чака Норріса біля ялинки.

У трейлері "Новорічний наступ – 2021" я граю стража, який приходить на допомогу ключовому персонажу і стежить за тим, щоб святкування пройшло так, як задумано. Гаразд, якщо ви ще не бачили, обережно: попереду спойлери! У горах є невелике містечко, і його мешканці збираються почати новорічну вечірку. Але кішка застрягає на вершині ялинки. І ось тут з'являється мій персонаж. Щоб урятувати пухнасту, він допомагає їй, як Чак Норріс. Він піднімає масивний танк, і кішка зісковзує його жерлом. На YouTube хтось прокоментував, що "Чак Норріс не піднімав танк – він штовхав Землю вниз". Мені подобається.

Кадр із проморолика гри World of Tanks. Пресслужба Чака Норріса

Щодо зйомок, то ми знімали ролик у Далласі, Техас, протягом двох днів. У перший день записали закадровий голос для командира Чака. Це командир танка, образ якого списаний з мене, він іде як нагорода. Також була й фотосесія. Другий день був присвячений самому відео.

Мені було дуже приємно брати участь у зйомці, попри всі запобіжні заходи, які нам довелося вжити через COVID. Сподіваюся, вам сподобається відео. Крім того, не забудьте надіти маски і продезінфікувати руки. Переконливо прошу вас.

– Крім ролика, в саму гру World of Tanks додали віртуального Чака Норріса, який стане командиром танка і якого ви озвучили. Це ваш перший досвід в озвучці ігрового персонажа? Чи допоміг вам ваш військовий досвід у цьому?

– Ми записали близько 260 фраз для командира Чака. Це частково стандартні репліки про постріли і рикошети, а частково – кастомні, які хлопці з Wargaming створили спеціально для мого персонажа. Одна з моїх улюблених: "Навіть отруйні змії вмирають, коли кусають мене. У ворога немає шансів". Якщо у вашому танку перебуває командир Чак, ви почуєте це, коли почнеться бій.

Це був мій перший досвід озвучування персонажа відеогри. І, так, мені вкотре ставав у нагоді мій досвід служби в армії: я швидко добирав потрібну інтонацію для реплік.

Кадр із проморолика гри World of Tanks. Пресслужба Чака Норріса

– Ви служили в ПС США, зараз знову повертаєтеся до військового амплуа, хоч і віртуального. Чи хотіли ви колись стати танкістом? І які танки в грі вам подобаються?

– Я не думав серйозно про те, щоб стати танкістом, але мушу сказати, що ці машини вражають. Я служив у ВПС в 1958-1962 роках і багато разів бачив M48 Patton. У той час це була основна машина. І коли ви маєте доступ до цього танка в реальному житті, то розумієте: це дуже міцний сталевий звір. І ось це змушує вас щоразу замислюватися над тим, аби стати танкістом і кататися на ньому. Що ж, тепер у нас є командир Чак, і це щось на зразок втілення мрії.

Як американський патріот, я віддаю перевагу американській військовій техніці. Було цікаво також поглянути на знамениті радянські машини часів Другої світової війни – КВ, ІС і Т-34-85, які відіграли ключову роль. Оскільки всі машини на вигляд як справжні, огляд їх в ангарі гри схожий на відвідування військового музею.

– Багато хто говорить, що комп'ютерні ігри – розвага для молодих. Вам 80 років, і ви амбасадор новорічної ігрової події в World of Tanks. По-вашому, відеоігри – це для кого?

– Що ж, я був вражений, коли хлопці з Wargaming сказали мені, що середньостатистичний гравець World of Tanks в США старше 50 років. І це, загалом, відповідь на питання: зрілі чоловіки можуть масово грати й отримувати від цього задоволення. Думаю, зараз відеоігри настільки поширені, що знайдеться гра для кожного. Молодим людям можуть бути цікаві швидші й ефектніші ігри. Людей старшого віку привертає середній темп, реалізм і більш тактичний підхід. З іншого боку, мені сказали, що в Україні середній вік "танкіста" – 30 з гаком років, отож думайте самі. Вважаю, тут багато факторів. Хай там як, багато хто з нас у дитинстві грав у солдатиків, а потім захопився військовими іграми.

Моєму молодшому синові Дакоті 19 років, він і його приятелі збираються в нашій вітальні і грають у відеоігри. Їм подобається World of Tanks! Приємно бачити, як вони так весело проводять час.

Чак Норріс на зйомках ролика до гри World of Tanks. Пресслужба Чака Норріса

– У сучасному світі аналогових героїв замінили цифрові. Раніше герої демонстрували свої навички та фізичну силу, зараз усе замінює комп'ютерна графіка і спецефекти. Як ви до цього ставитеся? Що, на вашу думку, нас чекає в майбутньому?

– У мене вдома є ціла медіакімната, де я можу, розслабившись, подивитися хороше кіно, наприклад, бойовики з хорошим сюжетом. У сучасному кіно рівень спецефектів і CGI (computer-generated imagery, або "зображення, згенеровані комп'ютером") просто видатний. Особливо якщо порівнювати з моїм дитинством і навіть з часом, коли я знімався в бойовиках і серіалі "Вокер, техаський рейнджер".

Незважаючи на сьогоднішні технічні можливості, особисто я віддаю перевагу хорошим бойовикам, де грають справжні люди.

– П'ятірка супергероїв минулого: Чак Норріс, Сильвестр Сталлоне, Арнольд Шварценеггер, Жан-Клод Ван Дамм і Дольф Лундгрен. Наскільки ви всі близькі й чи підтримуєте дружні стосунки?

– Я добре знайомий і дружу зі Сталлоне, Шварценеггером, Ван Даммом і Лундгреном більше 40 років. Всі вони чудові хлопці, яких я дуже поважаю. І кожен з них виконав прекрасну роботу, вибираючи правильні сценарії і залишаючись вірним своїм персонажам як героям бойовиків. У цьому частково секрет і мого успіху в кіно і на телеекранах.

Я сподіваюся побачити більше молодих чоловіків, які поділяють цю філософію, де хороші хлопці перемагають і де добро торжествує в битві зі злом. Кожен хлопець і кожна дівчина потребують героя на екрані, на якого хочуть бути схожими. І я намагався відповідати цьому образу і грати цю рольову модель у своїх фільмах і серіалах.

– Зі своєю другою дружиною ви в щасливому шлюбі вже більше 20 років. Вам пощастило – ви зустріли кохання всього свого життя. Як ви вважаєте, якщо людина не зустріла ту єдину, її варто шукати все життя, міняючи дружин, чи є якась межа в пошуках?

– Джена і я познайомилися 1997 року в суші-ресторані в Далласі. Нас познайомив мій найкращий друг. Тоді я якраз знімався в "Вокері, техаському рейнджері" й був на вершині своєї кар'єри. Маючи все, я все ще відчував порожнечу всередині себе і відчував, що мені чогось бракує. Мені знадобилося майже 60 років, щоб знайти ту єдину.

Ми разом уже майже 24 роки і нещодавно відсвяткували 22-ту річницю весілля. У нас обох 7 чудових дітей: мої троє – Майк, Ерік і Діна, її двоє – Келлі й Тім, і наші 19-річні близнюки – Дакота і Деніел. І ще у нас 13 чудових онуків у віці від 7 до 29 років.

Я б сказав, що треба чекати, поки Бог приведе ту саму людину у ваше життя. Ви будете просто знати, що він або вона – той або та сама, єдина для вас. Ми з Дженою не тільки найкращі друзі, в центрі нашого союзу – Бог і знання того, що спілкування, прихильність і безумовна любов – це ключ до хорошого шлюбу.

Чак Норріс із дружиною Дженні. Пресслужба Чака Норріса

– Наскільки ви багата людина? Скільки взагалі потрібно грошей для щастя?

Гроші – це не те, що робить людину щасливою, хоч і є необхідним для життя і дає комфорт і спокій. Вони можуть, але не повинні бути тим, заради чого ми живемо, і тим, що, як ми думаємо, робить нас по-справжньому щасливими.

Деякі з найбагатших людей, яких я знаю, також і найнещасніші. Тому важливо пам'ятати, що всі гроші світу не можуть скрасити недостатність всередині себе.

Крім нашої сім'ї, Джена і я отримуємо глибоке задоволення від допомоги іншим. Наша мета в житті – допомагати дітям через фонд KickStart Kids. Він навчає характеру дітей середніх шкіл через карате. У нашій програмі зараз більше 10 000 дітей, а за останні 30 років випустилося 105 000 учнів. Багато хто повертається, щоб навчати нових дітей, більшість вступають до коледжу, де прагнуть власного успіху.

– Топ правил життя від Чака Норріса.

– Це хороше запитання! Я із задоволенням поділюся своїми принципами життя, які розробив за роки тренувань і яких я завжди дотримуюся. Сподіваюся, вони надихнуть читачів.