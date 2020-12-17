Чак Норріс про сучасних героїв, багатство і нове захоплення. Ексклюзивне інтерв'ю для OBOZREVATEL

Лариса Гуменюк Люди 19:00, 17.12.2020

Легендарний спортсмен, актор, письменник Чак Норріс не припиняє дивувати своїх фанатів новими захопленнями. Попри свій 80-річний вік зірка веде активний спосіб життя. А нещодавно Норріс почав співпрацювати з розробниками знаменитої відеогри World of Tanks.

В ексклюзивному інтерв'ю для OBOZREVATEL кумир мільйонів людей у всьому світі розповів, що його поєднує з відеогрою, які воліє дивитися фільми та з ким дружить із супергероїв минулого А ще він поділився особистою історією про знайомство зі своєю дружиною Дженою і відверто повідав про те, що їм допомагає вже майже 24 роки зберігати щасливий шлюб. Також Чак Норріс назвав свої правила життя, якими хотів би надихнути читачів OBOZREVATEL.

За свою видатну кар'єру ви брали участь у багатьох великих і високобюджетних кінопроєктах. Що привабило вас у новому, "відеоігровому" проєкті, створеному спільно з командою Wargaming?

– Я служив у збройних силах, і ці роки стали початком моєї кар'єри в бойових мистецтвах і кіно. World of Tanks – це гра, присвячена танковим боям середини ХХ століття, і в ній є американська техніка часів моєї служби. Отож у мене є певні точки дотику з цією грою. Крім того, World of Tanks дозволяє вам весело провести час, віртуально підстрелюючи інших гравців (і навпаки), і попутно дізнатися багато нового про військову історію. І нарешті, хлопці з Wargaming по-справжньому захоплені своєю роботою: танки такі ж, як справжні. А я ціную старанну роботу.

Ви знялися в новорічному ролику, присвяченому ігровій події в World of Tanks. Чи можете ви поділитися, як проходило його створення? Чи вплинула пандемія на процес зйомок?

– Подія "Новорічний наступ" у World of Tanks щорічно починається в грудні. Вона вінчає рік і пропонує масу подарунків і особливу атмосферу. Не дивно, що гравцям це подобається. Сподіваюся, вони раді цього разу зустріти віртуального Чака Норріса біля ялинки.

У трейлері "Новорічний наступ – 2021" я граю стража, який приходить на допомогу ключовому персонажу і стежить за тим, щоб святкування пройшло так, як задумано. Гаразд, якщо ви ще не бачили, обережно: попереду спойлери! У горах є невелике містечко, і його мешканці збираються почати новорічну вечірку. Але кішка застрягає на вершині ялинки. І ось тут з'являється мій персонаж. Щоб урятувати пухнасту, він допомагає їй, як Чак Норріс. Він піднімає масивний танк, і кішка зісковзує його жерлом. На YouTube хтось прокоментував, що "Чак Норріс не піднімав танк – він штовхав Землю вниз". Мені подобається.

Кадр із проморолика гри World of Tanks.
Пресслужба Чака Норріса

Щодо зйомок, то ми знімали ролик у Далласі, Техас, протягом двох днів. У перший день записали закадровий голос для командира Чака. Це командир танка, образ якого списаний з мене, він іде як нагорода. Також була й фотосесія. Другий день був присвячений самому відео.

Мені було дуже приємно брати участь у зйомці, попри всі запобіжні заходи, які нам довелося вжити через COVID. Сподіваюся, вам сподобається відео. Крім того, не забудьте надіти маски і продезінфікувати руки. Переконливо прошу вас.

Крім ролика, в саму гру World of Tanks додали віртуального Чака Норріса, який стане командиром танка і якого ви озвучили. Це ваш перший досвід в озвучці ігрового персонажа? Чи допоміг вам ваш військовий досвід у цьому?

– Ми записали близько 260 фраз для командира Чака. Це частково стандартні репліки про постріли і рикошети, а частково – кастомні, які хлопці з Wargaming створили спеціально для мого персонажа. Одна з моїх улюблених: "Навіть отруйні змії вмирають, коли кусають мене. У ворога немає шансів". Якщо у вашому танку перебуває командир Чак, ви почуєте це, коли почнеться бій.

Це був мій перший досвід озвучування персонажа відеогри. І, так, мені вкотре ставав у нагоді мій досвід служби в армії: я швидко добирав потрібну інтонацію для реплік.

Кадр із проморолика гри World of Tanks.
Пресслужба Чака Норріса

Ви служили в ПС США, зараз знову повертаєтеся до військового амплуа, хоч і віртуального. Чи хотіли ви колись стати танкістом? І які танки в грі вам подобаються?

– Я не думав серйозно про те, щоб стати танкістом, але мушу сказати, що ці машини вражають. Я служив у ВПС в 1958-1962 роках і багато разів бачив M48 Patton. У той час це була основна машина. І коли ви маєте доступ до цього танка в реальному житті, то розумієте: це дуже міцний сталевий звір. І ось це змушує вас щоразу замислюватися над тим, аби стати танкістом і кататися на ньому. Що ж, тепер у нас є командир Чак, і це щось на зразок втілення мрії.

Як американський патріот, я віддаю перевагу американській військовій техніці. Було цікаво також поглянути на знамениті радянські машини часів Другої світової війни – КВ, ІС і Т-34-85, які відіграли ключову роль. Оскільки всі машини на вигляд як справжні, огляд їх в ангарі гри схожий на відвідування військового музею.

Багато хто говорить, що комп'ютерні ігри розвага для молодих. Вам 80 років, і ви амбасадор новорічної ігрової події в World of Tanks. По-вашому, відеоігри це для кого?

– Що ж, я був вражений, коли хлопці з Wargaming сказали мені, що середньостатистичний гравець World of Tanks в США старше 50 років. І це, загалом, відповідь на питання: зрілі чоловіки можуть масово грати й отримувати від цього задоволення. Думаю, зараз відеоігри настільки поширені, що знайдеться гра для кожного. Молодим людям можуть бути цікаві швидші й ефектніші ігри. Людей старшого віку привертає середній темп, реалізм і більш тактичний підхід. З іншого боку, мені сказали, що в Україні середній вік "танкіста" – 30 з гаком років, отож думайте самі. Вважаю, тут багато факторів. Хай там як, багато хто з нас у дитинстві грав у солдатиків, а потім захопився військовими іграми.

Моєму молодшому синові Дакоті 19 років, він і його приятелі збираються в нашій вітальні і грають у відеоігри. Їм подобається World of Tanks! Приємно бачити, як вони так весело проводять час.

Чак Норріс на зйомках ролика до гри World of Tanks.
Пресслужба Чака Норріса

У сучасному світі аналогових героїв замінили цифрові. Раніше герої демонстрували свої навички та фізичну силу, зараз усе замінює комп'ютерна графіка і спецефекти. Як ви до цього ставитеся? Що, на вашу думку, нас чекає в майбутньому?

– У мене вдома є ціла медіакімната, де я можу, розслабившись, подивитися хороше кіно, наприклад, бойовики з хорошим сюжетом. У сучасному кіно рівень спецефектів і CGI (computer-generated imagery, або "зображення, згенеровані комп'ютером") просто видатний. Особливо якщо порівнювати з моїм дитинством і навіть з часом, коли я знімався в бойовиках і серіалі "Вокер, техаський рейнджер".

Незважаючи на сьогоднішні технічні можливості, особисто я віддаю перевагу хорошим бойовикам, де грають справжні люди.

П'ятірка супергероїв минулого: Чак Норріс, Сильвестр Сталлоне, Арнольд Шварценеггер, Жан-Клод Ван Дамм і Дольф Лундгрен. Наскільки ви всі близькі й чи підтримуєте дружні стосунки?

– Я добре знайомий і дружу зі Сталлоне, Шварценеггером, Ван Даммом і Лундгреном більше 40 років. Всі вони чудові хлопці, яких я дуже поважаю. І кожен з них виконав прекрасну роботу, вибираючи правильні сценарії і залишаючись вірним своїм персонажам як героям бойовиків. У цьому частково секрет і мого успіху в кіно і на телеекранах.

Я сподіваюся побачити більше молодих чоловіків, які поділяють цю філософію, де хороші хлопці перемагають і де добро торжествує в битві зі злом. Кожен хлопець і кожна дівчина потребують героя на екрані, на якого хочуть бути схожими. І я намагався відповідати цьому образу і грати цю рольову модель у своїх фільмах і серіалах.

Зі своєю другою дружиною ви в щасливому шлюбі вже більше 20 років. Вам пощастилови зустріли кохання всього свого життя. Як ви вважаєте, якщо людина не зустріла ту єдину, її варто шукати все життя, міняючи дружин, чи є якась межа в пошуках?

– Джена і я познайомилися 1997 року в суші-ресторані в Далласі. Нас познайомив мій найкращий друг. Тоді я якраз знімався в "Вокері, техаському рейнджері" й був на вершині своєї кар'єри. Маючи все, я все ще відчував порожнечу всередині себе і відчував, що мені чогось бракує. Мені знадобилося майже 60 років, щоб знайти ту єдину.

Ми разом уже майже 24 роки і нещодавно відсвяткували 22-ту річницю весілля. У нас обох 7 чудових дітей: мої троє – Майк, Ерік і Діна, її двоє – Келлі й Тім, і наші 19-річні близнюки – Дакота і Деніел. І ще у нас 13 чудових онуків у віці від 7 до 29 років.

Я б сказав, що треба чекати, поки Бог приведе ту саму людину у ваше життя. Ви будете просто знати, що він або вона – той або та сама, єдина для вас. Ми з Дженою не тільки найкращі друзі, в центрі нашого союзу – Бог і знання того, що спілкування, прихильність і безумовна любов – це ключ до хорошого шлюбу.

Чак Норріс із дружиною Дженні.
Пресслужба Чака Норріса

Наскільки ви багата людина? Скільки взагалі потрібно грошей для щастя?

Гроші – це не те, що робить людину щасливою, хоч і є необхідним для життя і дає комфорт і спокій. Вони можуть, але не повинні бути тим, заради чого ми живемо, і тим, що, як ми думаємо, робить нас по-справжньому щасливими.

Деякі з найбагатших людей, яких я знаю, також і найнещасніші. Тому важливо пам'ятати, що всі гроші світу не можуть скрасити недостатність всередині себе.

Крім нашої сім'ї, Джена і я отримуємо глибоке задоволення від допомоги іншим. Наша мета в житті – допомагати дітям через фонд KickStart Kids. Він навчає характеру дітей середніх шкіл через карате. У нашій програмі зараз більше 10 000 дітей, а за останні 30 років випустилося 105 000 учнів. Багато хто повертається, щоб навчати нових дітей, більшість вступають до коледжу, де прагнуть власного успіху.

Топ правил життя від Чака Норріса.

– Це хороше запитання! Я із задоволенням поділюся своїми принципами життя, які розробив за роки тренувань і яких я завжди дотримуюся. Сподіваюся, вони надихнуть читачів.

  1. Я займатимуся розвитком свого потенціалу по максимуму усіма можливими способами.

  2. Я забуду помилки минулого і працюватиму над більшими досягненнями.

  3. Я завжди буду в позитивному стані духу й ділитимуся ним із кожним.

  4. Я буду постійно працювати над примноженням любові, щастя й вірності в моїй родині і визнанням того, що жоден успіх не може компенсувати невдач або провалів вдома.

  5. Я працюватиму на благо всіх людей і робитиму так, щоб вони відчували себе гідними.

  6. Якщо я не можу сказати нічого хорошого про людину, я не говоритиму нічого.

  7. Я витрачатиму стільки часу на вдосконалення себе, що у мене не буде часу критикувати інших.

  8. Я завжди буду захоплюватися успіхами інших, як своїми власними.

  9. Я дотримуватимуся неупередженого ставлення до точки зору іншої людини, але водночас буду твердо дотримуватися того, що вважаю правдою і чесністю.

  10. Я поважатиму тих, хто наділений владою, і завжди буду демонструвати цю повагу.

  11. Я завжди буду вірний Богові, моїй країні, моїй родині і моїм друзям.

  12. Я залишатимуся цілеспрямованим упродовж усього свого життя, тому що позитивний настрій допомагає моїй родині, моїй країні і мені самому.

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