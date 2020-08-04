Бузову запідозрили в романі з одруженим чоловіком
Російські ЗМІ запідозрили телеведучу реаліті "Дом-2" Ольгу Бузову в романі з одруженим чоловіком і своїм продюсером Арамом Ананяном, відомим як Арам Арчер.
Їх часто раніше помічали під час неробочих зустрічей: наприклад, у санаторії в Підмосков'ї чи в ресторані в Барселоні, пише "Експрес-газета".
Після чуток про роман з продюсером, співачка почала зустрічатися з блогером Давидом Манукяном. В їхню щиру любов мало хто вірив, навіть друзі ведучої вважали, що йому потрібні тільки гроші та піар. За інформацією видання, Давид нарешті зміг закрити всі свої борги.
Як пише ЗМІ, все частіше артистку почали знову бачити в компанії 43-річного Ананяна. Вони були присутні разом на ювілеї соліста російського гурту "Іванушки International" Андрія Григор'єва-Апполонова.
Відзначимо, Арам Ананян офіційно одружений і виховує двох дітей. Компанію Archer Music Production заснував більше 10 років тому. У числі його клієнтів, крім Бузової, Artik&Asti, Ірсон та інші.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній мер столиці Інгушетії (Росія) Беслан Цечоєв назвав Ольгу Бузову ганьбою країни за те, що вона підтримала ЛГБТ-спільноту та одностатеві шлюби.