Бузову запідозрили в романі з одруженим чоловіком

Російські ЗМІ запідозрили телеведучу реаліті "Дом-2" Ольгу Бузову в романі з одруженим чоловіком і своїм продюсером Арамом Ананяном, відомим як Арам Арчер.

Їх часто раніше помічали під час неробочих зустрічей: наприклад, у санаторії в Підмосков'ї чи в ресторані в Барселоні, пише "Експрес-газета".

Після чуток про роман з продюсером, співачка почала зустрічатися з блогером Давидом Манукяном. В їхню щиру любов мало хто вірив, навіть друзі ведучої вважали, що йому потрібні тільки гроші та піар. За інформацією видання, Давид нарешті зміг закрити всі свої борги.

Давид Манукян з Ольгою Бузовою Експрес-газета

Як пише ЗМІ, все частіше артистку почали знову бачити в компанії 43-річного Ананяна. Вони були присутні разом на ювілеї соліста російського гурту "Іванушки International" Андрія Григор'єва-Апполонова.

Фото: instagram.com/aram_archer Арам Арчер і Ольга Бузова

Відзначимо, Арам Ананян офіційно одружений і виховує двох дітей. Компанію Archer Music Production заснував більше 10 років тому. У числі його клієнтів, крім Бузової, Artik&Asti, Ірсон та інші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній мер столиці Інгушетії (Росія) Беслан Цечоєв назвав Ольгу Бузову ганьбою країни за те, що вона підтримала ЛГБТ-спільноту та одностатеві шлюби.