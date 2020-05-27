Бузову запідозрили в романі з ексдепутатом Держдуми, який переховується за кордоном

Анна Міхно люди 11:42, 27.05.2020

РосЗМІ повідомляють, що на початку нульових до російської співачки й телеведучої Ольги Бузової залицявся тодішній депутат Держдуми Олексій Митрофанов, який зараз переховується від правосуддя за кордоном.

Про це виданню "Комсомольская правда" розповіла журналістка Ірина Баришева.

Ольга Бузова
gazeta.ru

Як зазначила Баришева, тоді Бузова й Митрофанов багато часу проводили разом, і не приховували своїх почуттів. Наприклад, на одному із заходів депутат пристрасно обіймав зірку.

"Розкопала у себе в архіві цікаві фото. Коли Бузова ще з Митрофановим тусувалася, причому офіційно. Я їх знімала на якійсь вечірці", – розповіла журналістка.

Олексій Митрофанов і Ольга Бузова
kp.ru

Як пише видання, на архівних кадрах Ольгу не впізнати, тоді вона ще була яскравою блондинкою й носила окуляри. На фото "одна рука депутата на талії Бузової, інша тримає чарочку горілки".

Олексій Митрофанов і Ольга Бузова
vladtime.ru
Олексій Митрофанов і Ольга Бузова
vokrug.tv
Олексій Митрофанов і Ольга Бузова
vovet.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що чоловік, який захопив заручників у московському банку, вимагав зустрічі з російською співачкою Ольгою Бузовою.

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