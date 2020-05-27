Бузову запідозрили в романі з ексдепутатом Держдуми, який переховується за кордоном
РосЗМІ повідомляють, що на початку нульових до російської співачки й телеведучої Ольги Бузової залицявся тодішній депутат Держдуми Олексій Митрофанов, який зараз переховується від правосуддя за кордоном.
Про це виданню "Комсомольская правда" розповіла журналістка Ірина Баришева.
Як зазначила Баришева, тоді Бузова й Митрофанов багато часу проводили разом, і не приховували своїх почуттів. Наприклад, на одному із заходів депутат пристрасно обіймав зірку.
"Розкопала у себе в архіві цікаві фото. Коли Бузова ще з Митрофановим тусувалася, причому офіційно. Я їх знімала на якійсь вечірці", – розповіла журналістка.
Як пише видання, на архівних кадрах Ольгу не впізнати, тоді вона ще була яскравою блондинкою й носила окуляри. На фото "одна рука депутата на талії Бузової, інша тримає чарочку горілки".
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що чоловік, який захопив заручників у московському банку, вимагав зустрічі з російською співачкою Ольгою Бузовою.