Бузову назвали "ганьбою Росії" через підтримку геїв: суть скандалу

Колишній мер столиці Інгушетії (Росія) Беслан Цечоєв назвав телеведучу реаліті "Дом-2" Ольгу Бузову ганьбою країни за те, що вона підтримала ЛГБТ-спільноту та одностатеві шлюби.

Таку заяву чиновник опублікував на своїй сторінці в Instagram. За його словами, висловлювання зірки зневажають найвищі моральні цінності, які є частиною життя всіх народів Росії.

"Мені шкода, що я, будучи мером Магаса, не видворив її зі столиці нашої улюбленої Інгушетії, коли вона приїжджала сюди декілька років назад. Вважаю, що таким людям не місце ніде в нашій країні", – відзначив Цечоєв.

Публікація Беслана Цечоєва Скриншот

Нагадаємо, 21 липня Бузова в своєму Instagram-акаунті навела в приклад Петра Чайковського, Рудольфа Нурієва, Фредді Меркьюрі та інших, як доказ того, що ЛГБТ-спільнота має повне право на існування.

"Я обожнюю геїв, лесбіянок і трансгендерів. Ви для мене прекрасні люди, які заслуговують на такі ж права, як я і всі ми!" – додала телеведуча.

Публікація Ольги Бузової Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга Бузова вийшла п'яна в ефір реаліті "Дом-2". Співведучий Андрій Черкасов і учасники шоу одразу помітили неадекватний стан зірки, проте зауважень не зробили.