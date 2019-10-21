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21 жовтня • оновлено в 12:43
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Виходить заміж? Бузова засвітила величезну обручку

1.4т Читати матеріал російською

Скандальна російська співачка, зірка шоу "Дом-2" Ольга Бузова, яка за інформацією ЗМІ закрутила роман з блогером Давидом Манукяном, схоже скоро виходить заміж.

Так, артистка засвітила величезну діамантову каблучку на правій руці. Відповідним знімком Бузова поділилася у своїх Instagram-сторіз.

Ольга Бузова

Ольга Бузова

Фото з Instagram

Ольга Бузова засвітила обручку

Ольга Бузова засвітила обручку

Фото з Instagram

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Зазначимо, що співачка провела вихідні в одному зі своїх найулюбленіших міст — романтичному Римі. Там же, судячи з геолокації, відпочивав і Манукян. Ймовірно, там чоловік і зробив пропозицію Бузовій.

Манукян і Бузова в кліпі "Лайкер"

Манукян і Бузова в кліпі "Лайкер"

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з мережі поширили інформацію, ніби Ольга Бузова вагітна від Давида Манукяна. Більш того, анонімні інсайдери заявили, що співачка і блогер зробили однакові тату.

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Особа
Ольга Бузова
Місце
Росія
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