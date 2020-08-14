Бузова втратила 19 млн через невдалий бізнес: подробиці

Ресторан телеведучої реаліті "Дом-2" Ольги Бузової "Бузфуд", згідно з податковим звітом за 2019 рік, закрився з мінусом 19 млн рублів (7 млн гривень).

Про це повідомив Telegram-канал Mash. Так, два роки тому співачка відкрила мережу ресторанів у Москві і Санкт-Петербурзі. У проєкт Бузова вклала 10 млн рублів (3,7 млн гривень).

Через рік після відкриття заклади почали приносити збитки. Весною 2020 року з'явилася інформація, що один з ресторанів Бузової закрили через несплату податків. Тепер з'ясувалося, що зірка втратила 19 млн рублів.

Бузова в одному зі своїх ресторанів vokrug.tv

Відзначимо, що це вже не перший невдалий досвід співачки у сфері бізнесу. У 2011 році співачка уклала контракт з італійською маркою C&C. Однак після випуску лінійки C&C by Olga Buzova, що з'явилася в 40 магазинах, продажі бренду не зросли.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російські ЗМІ запідозрили Ольгу Бузову в романі з одруженим чоловіком і продюсером Арамом Ананяном, відомим як Арам Арчер.

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