Чоловік, який захопив заручників в московському банку, вимагав зустрічі з російською співачкою та телеведучою Ольгою Бузовою.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash. За словами інсайдерів, чоловік звинуватив артистку в тому, що вона нібито у нього щось вкрала і хотів розібратися з нею. Він також намагався додзвонитися до Бузової через Instagram, але вона не відповіла.

Ольга Бузова Фото: instagram/buzova86

"Нам треба її зараз сюди, щоб вона нам розповіла правду. Вона причетна до цього пі*єцу", – привели слова чоловіка інсайдери.

Пізніше сама Бузова відреагувала на ситуацію на особистій сторінці в Instagram. Вона заявила, що її дуже здивували вимоги порушника.

"Я шокована. Всі портали пишуть про те, що терорист захопив банк і вимагав привезти мене. Це до питання про страхи. Я дуже боюся неадекватних людей, від яких ти не знаєш чого очікувати. Я сподіваюся, що ситуація вирішилася і ніхто не постраждав", – сказала зірка.

Загарбник банку в Москві вимагав зустрічі з Бузовою Скріншот з відео

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Дмитро Тарасов розповів про причини розлучення з Ольгою Бузовою.