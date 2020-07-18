Бузова роздяглася для Playboy: гаряче фото

Російська телеведуча, співачка та колишня учасниця реаліті-шоу "Дом-2" Ольга Бузова роздяглася для нового випуску чоловічого журналу Playboy.

Оголене фото на обкладинці глянцю вона показала на своїй сторінці в Instagram.

"Ось вона я і моя четверта обкладинка для Playboy Russia", – прокоментувала публікацію телеведуча.

До цього Бузова ставала обличчям випуску в 2006, 2010 і 2018 роках. Вперше вона знялася для журналу разом з іншими учасницями "Дому-2" Оленою Водонаєвої і Вікторією Карасьовою.

Бузова роздяглася для Playboy Ольга Бузова в Instagram

Як писав OBOZREVATEL раніше, російська телеведуча Ольга Бузова потрапила в скандал через те, що вийшла п'яна в ефір реаліті "Дом-2".