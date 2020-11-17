Бузова – Потапу про співпрацю: тепер ніхто не скаже, що у мене немає "мізків"

Софія Ковнір Люди 17:16, 17.11.2020

Популярна російська телеведуча і співачка Ольга Бузова погодилася записати спільний трек з українським гуртом MOZGI.

З такою пропозицією виступив Потап (Олексій Потапенко). На що пізніше Бузова відреагувала і записала у відповідь звернення на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Так, продюсер не раз звертався до Бузової на сторінці в соцмережі з проханням знятися в кліпі та записати трек.

Ольга Бузова погодилася записати спільний трек з групою MOZGI
Газета.Ру

Спочатку співачка думала, що це жарт. Але все ж пізніше зрозуміла, що Потап серйозно має намір з нею співпрацювати і погодилася.

"Я тут подумала, що Бузова і "MOZGI" – це цікавий коллаб. Потап, я говорю: "Так!" Ми будемо домовлятися і на відстані записувати трек. Може, у мене мізки з'являться? Тоді жодна людина не зможе сказати, що у мене їх немає", – сказала артистка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, група MOZGI випустила кліп до пісні Chica Bamboni. Трек "підірвав" популярну соцмережу TikTok.

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