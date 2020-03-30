Скандальна телеведуча і співачка Ольга Бузова жорстко наїхала на росіян, які замість дотримання режиму самоізоляції вирушили на шашлики, не думаючи про загрозу коронавірусу.

Так, за словами зірки, вона рада, що в Москві нарешті ввели карантин. Адже, на її думку, по-іншому до людей би не дійшло. Про це Бузова заявила на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши емоційне відео (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Ольга Бузова Фото: vesti.ua

"Ви знаєте, сьогодні я навіть плакала, хоча кажу: потрібно не панікувати. Мені страшно! І я дуже рада, що нарешті в Москві ввели карантин. Тому що деякі дегенерати не зрозуміли, що шашлики не можна смажити, що не можна без гострої потреби виходити з дому. Мабуть, по-іншому люди просто не розуміють", – сказала Бузова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше сенатор Ради Федерації РФ Олег Морозов зажадав відправити українського репера Джигана в лікарню через порушення карантину.

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