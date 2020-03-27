Російська телеведуча та співачка Ольга Бузова прокоментувала свій конфлікт з блогеркою Ідою Галич.

Так, за словами зірки, дівчина вже понад два роки ходить по радіостанціях і "хейтить" її за те, що вона нібито відмовилася давати їй інтерв'ю під час премії "Новое Радио". Бузова зазначила, що не розуміє такої поведінки Галич, адже після того випадку вони нормально спілкувалися. Про це артистка заявила в YouTube-шоу "Алена, блин!" (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Ольга Бузова Скріншот з відео

"Ця жінка всім говорить про те, як я огидно з нею повелась. Мені спочатку було незрозуміло, тому що після цього ми прекрасно спілкувалися. І коли я відновила хронологію подій, мені стало навіть смішно. Тому що приходити та доводити свині, що вона свиня – ну це маячня. Я згадала, що була ведучою на цій премії і, в принципі, я не могла тоді сказати, що у мене немає голосу, як вона всім каже. На відео, яке Іда виставила, я показую, що мене потрібно припудрити. я не відмовляю в інтерв'ю", – сказала Бузова.

Ольга Бузова і Іда Галич Фото: starhit.ru

Також телеведуча додала, що вважає: Галич хайпує на її імені, тому і перебріхує факти.

Іда Галич і Ольга Бузова

"Дорослі всі люди. Якщо щось не сподобалося, підійди до мене і скажи: "Олю, а чому ти тоді відмовила мені в інтерв'ю, а зараз знімаєш зі мною влоги?" А замість цього перебріхувати факти та виставляти мене в поганому світлі – це некоректно. І знову-таки, це називається хайп", – підсумувала Бузова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російську журналістку і телеведучу Ксенію Собчак висміяли після інтерв'ю з Ідою Галич.

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