Бузова намилилася на Євробачення: мережа регоче

Епатажна російська співачка Ольга Бузова намилилася на міжнародний пісенний конкурс Євробачення, здивувавши користувачів мережі.

Про це вона несподівано оголосила на одному зі своїх концертів, відповідним відео поділилося видання Super.ru (щоб подивитися ролик, проскролльте до кінця сторінки).

"Це мій перший англомовний трек. Це було в 2017 році, і я запевняю вас, що це не остання пісня англійською мовою. Наступну пісню англійською я буду співати на Євробаченні", – сказала вона зі сцени.

Бузова намилилась на Євробачення instagram / buzova86

Настільки самовпевнене переконання Бузової в тому, що вона буде представляти Росію на конкурсі такого високого рівня, потішило користувачів.

"Ганьба на весь світ нам забезпечений", "До фіналу б не вийшла", "З рубрики цирк поїхав, а клоуни залишилися", "Вона всіх зробить. Звичайно перше", "Який жах", "Вражає її самовпевненість", "Це буде сенсація і ганьба", – посміялися в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2019 році Філіп Кіркоров запросив Бузову на Євробачення, щоб вона виступила талісманом для учасника від РФ Сергія Лазарєва, який посів третє місце.

Співачка неодноразово ганьбилася на власних концертах, забуваючи відкривати рот під фонограму.

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